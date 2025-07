El pacto fiscal de Sánchez con Cataluña costará a cada madrileño 2.000 euros más al año en impuestos

Isabel Díaz Ayuso compareció ayer de forma extraordinaria en la Real Casa de Correos tras el anuncio del pacto fiscal de Pedro Sánchez con Cataluña. Con gesto y tono muy serio, la presidenta de la Comunidad de Madrid alertó de que el acuerdo es una « ... sentencia de muerte a la unidad de España» y por eso esta región se negará a firmar algo así. «Es un atraco a la nación», advirtió. Y adelantó lo que puede costar a los madrileños: tendrán que pagar unos 2.000 euros más al año en impuestos.

Ayuso no descarta nada para frenar lo que calificó de «latrocinio». Acudirá a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional, pero prevé otras movilizaciones para impedir que se cumpla este acuerdo entre los independentistas catalanes y un presidente del Gobierno que, según dijo, está en fase terminal y no le importa vender España. «Vamos a dar todas las batallas, nos cueste lo que nos cueste. No cabe mayor cinismo y mayor latrocinio». La presidenta madrileña confía en una respuesta contundente de todas las comunidades autónomas, porque muchas de ellas se quedarán sin dinero, según dijo, para prestar servicios públicos esenciales.

La presidenta madrileña ya advirtió en el último congreso nacional del PP de que este 14 de julio, metidos ya en la canícula, el Gobierno de Sánchez trataría de colar un gol a todos los españoles con el acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña. «Esto es lo que significa: nos quitarán el dinero a todas las autonomías para dárselo a quienes se lo repartirán por un 3 por ciento. A ver cómo justifica cada Partido Socialista en cada Parlamento autonómico este robo…», fue el aviso de la presidenta regional madrileña, quien pidió a sus compañeros del Partido Popular que estén «vigilantes» todo el verano para denunciarlo: «Estemos juntos para evitar este robo».

Ayer, la presidenta de la Comunidad convocó a los medios de comunicación con urgencia a primera hora de la tarde para denunciar «la ruptura de la caja común por el acuerdo del cupo separatista». En una comparecencia con preguntas de los periodistas, Ayuso fue especialmente contundente contra un presidente «en fase terminal». «Salvar su cabeza nos va a costar España», advirtió. «Nuestra Constitución nunca previó que un tirano se colara en La Moncloa dispuesto a destrozar España».

La presidenta regional madrileña denunció que Sánchez «ha regalado» este lunes casi 25.000 millones de euros al independentismo catalán «para seguir financiando su corrupción» y «para camuflar» la suya propia. «Pedro Sánchez le da la llave de la caja común de todos los españoles a los independentistas». «Hoy son casi 25.000 millones pero el independentismo anticipa que aspira a 57.000 millones, lo dicen claramente y lo tendrán». El acuerdo, según explicó, costará además a cada madrileños unos 2.000 euros más al año en impuestos.

«Los chulos» del presidente

Ayuso subrayó que los independentistas «no son socios ni cómplices de Pedro Sánchez, han subido de categoría, hoy son los chulos del presidente, lo dice el diccionario: son rufianes». «El presidente come de su mano, vive de ellos. Él pone la cama y los españoles pagan», comentó. Acto seguido explicó que utiliza ese lenguaje porque es el que mejor entienden en este momento en la izquierda, en el círculo del presidente del Gobierno y entre los independentistas.

El tono de Ayuso, de alerta ante el peligro que supone para todo el país el acuerdo alcanzado en Cataluña, fue de máxima gravedad, porque, a su juicio, esto no se parará aquí: «Aviso: esto es un atraco a la nación y contra la unidad de España. Pero no se detendrá. Después viene el golpe y la ruptura total». En este sentido, auguró que el siguiente paso será la anexión de Navarra por el País Vasco y además irán avanzando hacia «una república plurinacional de forma inexorable». Ese es su objetivo final, a su juicio. Por eso, después llegará el referéndum de independencia ilegal de Cataluña y en el País Vasco. «Nada los detendrá desde Cataluña, ni jueces, ni inspectores, ni resto de funcionarios. Ya han advertido: volveremos a hacerlo, lo tienen todo programado».

Ayuso es totalmente escéptica ante lo que pueda hacer este Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, porque está «trufado de políticos disfrazados de magistrados y ya ha dicho que tragará con todo lo que no este explícitamente prohibido» en la Carta Magna. Aun así, cree una obligación utilizar todas las vías legales para intentar frenar el pacto fiscal catalán.

Ayuso lanzó un mensaje al resto de comunidades y a la izquierda de Madrid, porque, según subrayó, las comunidades autónomas que reciben fondos no tendrán recursos para prestar los servicios públicos esenciales. Por eso, instó al PSOE de Madrid y a Más Madrid que justifiquen si pueden «este latrocinio que impide pagar servicios públicos».

Los «cínicos»

La presidenta regional madrileña recordó que Madrid no tiene impuestos propios, mientras que Cataluña tiene 15 «para desgracia de todos los catalanes. Además, la deuda pública en Cataluña casi triplica a la de Madrid y el gasto público en esta región »es muy inferior al de Cataluña«. Por eso, avanzó que desde la Comunidad de Madrid se niegan »rotundamente a este atropello« y »más cuando los cínicos independentistas« quien impedir a las demás comunidades bajar impuestos. »Ya solo faltaba que los independentistas redacten la Constitución, porque ahí se recoge la autonomía fiscal« de las autonomías.

«Debemos revertir todo este daño que pretenden causar en mitad del verano, en periodo vacacional», avisó. «Me niego a que cambien nuestro país y nuestra nación por los siete votos de Pedro Sánchez. Esto es insoportable», sentenció.

La presidenta regional lamentó que el país se dirige, con Sánchez como jefe del Gobierno nacional, «a una ruptura». «Vamos al final de la España que nos hemos dado desde el 75 entre todos», denunció.