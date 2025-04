Pablo Carbonell: «Llegará un día en que el algoritmo decidirá quién gana las elecciones»

Treinta y dos años después del lanzamiento de su último disco de estudio, Los Toreros Muertos capitaneados por Pablo Carbonell regresan con un nuevo álbum de desternillante título como no podía ser de otra forma, '100.000 copias vendidas'. Este jueves, en compañía de ... invitados como Pepe Begines de No me pises que llevo chanclas y José Luis Moro de Un Pingüino en mi Ascensor, la banda lo presentará en directo en Teatro Eslava (20.30h, entradas a 20 euros), «un lugar ideal, por lo teatrales que siempre hemos sido», apunta Carbonell.

Sacar un disco en 1992 y sacarlo en 2025 son cosas muy diferentes, ¿verdad? Como dijo Fray Luis de León, cuando volvió a dar clase después de pasar cuatro años encarcelado, «como decíamos ayer»... Pues igual. Es que el tiempo vuela. No nos hemos dado cuenta de que ha pasado tanto tiempo. Nos pusimos a grabar el single 'El fútbol femenino necesita tranquilidad', y como hubo buen rollo en el estudio, a lo tonto a lo tonto hemos hecho un disco. Quizá sea el parón discográfico más largo del pop español. Seguramente. Ya teníamos el Record Guinness de la banda que menos ensayaba del mundo. Noticia Relacionada Telecinco cancela 'Caiga quien caiga' Lucía Cabanelas El programa dejará de emitirse el próximo 2 de marzo y dejará su hueco a la gala dominical de 'Supervivientes' ¿Cuántas copias han vendido en la primera semana? Pues hicimos quinientas copias en vinilo, y hemos vendido unas trescientas. El título conecta con el de su primer disco, '30 años de éxitos', pero también parece una sátira de la obsesión por los números que hay ahora en el mundo 'streaming'. Sí, además de estar digitalizados estamos numerizados. ¿O algoritmizados? Sí, sí, y no nos damos cuenta de que detrás de los números hay personas, hay ilusiones. El próximo disco será un directo y lo titularemos '6 Wizinks Centers en una semana'. En el primer tema del disco se ríen de ustedes mismos y de sus achaques. ¿El rock mismo tiene achaques? Haces bien en señalar que nos reímos de nosotros mismos, porque esa canción la tengo escrita desde hace veinticinco años, y si la hubiera sacado antes hubiera parecido que nos reíamos de otros. Y eso no se puede hacer. ¿Que si el rock tiene achaques? Pues no lo sé, porque para eso hay que preguntarle a los jóvenes, y con el ejemplo de mi hija Mafalda, que es adolescente, parece lo contrario. El otro día yo estaba escuchando una canción de reguetón, y cuando vio lo que estaba oyendo me dijo: «Otro que canta sin ganas». Ahora le empieza a gustar Extremoduro, Estopa, El Barrio, Despistaos... Con ella hay posibilidades de encauzarla por el buen camino. La canción que dio pie a hacer este disco, 'El fútbol femenino necesita tranquilidad', es una versión del 'Give peace a chance' de John Lennon que nació a raíz del famoso piquito. Sí, fue una frase que le oí a un locutor deportivo. Es otra sátira, y aunque es verdad que el fútbol femenino necesita tranquilidad, hay muchísimas otras cosas que la necesitan mucho más. MÁS INFORMACIÓN Guillermo Piccolini: «Del reguetón me encanta el ritmo, pero las letras son tan cafres...» ¿La geopolítica, por ejemplo? Hay gente dentro de Estados Unidos que ya está empezando a moverse para decirle a Trump «oye, para un poquito majete». Pero no sé, debe haber escuchado a Wagner más de la cuenta o algo, porque está abriendo excesivos frentes. No se puede ir de macarra por el mundo de esa manera. Sobre todo porque la historia ya ha demostrado que un país no puede ir por vida pensando que es el más guapo de todos. En fin, estamos en manos de psicópatas. Lo del vídeo de Gaza Resort, lo de Groenlandia, la negación del cambio climático... Las generaciones futuras nos dirán: «¿pero ustedes, como permitieron esto, que unos se pusieran por encima de otros de una forma tan brutal?». Pero bueno, llegará el día en que será el algoritmo el que decida quién gana las elecciones.

