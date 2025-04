Orgullo Madrid, en directo: recorrido del desfile, carrozas, conciertos y últimas noticias del MADO hoy

Sigue en directo el desfile por el día del orgullo en Madrid, toda las noticias sobre el recorrido, las carrozas, los conciertos y últimas noticias de personalidades hoy.

«Es un deber pero también un disfrute. Los que ya tenemos unos años y no hemos disfrutado toda la vida de los derechos de los que ahora gozamos, sabemos perfectamente que es necesario estar en la calle . Tenemos una sociedad realmente viva y digna», expresó este sábado durante la manifestación el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a preguntas de TVE.

Proclamó que el PP seguirá trabajando para «defender los intereses y los derechos» de las personas Lgtbi vivan donde vivan, reflexión con la que recordó que en muchos países del mundo no pueden disfrutar de sus derechos o incluso son «perseguidos». Servimedia

La vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, aseguró este sábado que su partido no dará "ni un paso atrás" en la defensa de la igualdad y de los derechos Lgtbi «gobernemos donde gobernemos y gobernemos con quien gobernemos», en clara alusión a Vox .

«Es un día de Orgullo y visibilidad y de reconocer el derecho de todas las personas a ser quienes son» . «El lema de este año 'La paz, nuestro orgullo' porque no hay orgullo en el genocidio y porque no hay paz en la guerra", ha indicado Montero a los medios de comunicación antes de unirse a la manifestación de Madrid en una carroza de Podemos. EP

El ganador de Eurovisión 2024, Nemo, desde la carroza de RTVE, interpreta 'The Code', el tema con el que ganó el concurso.

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil, comienza la lectura del manifiesto no sin antes matizar que «no hay Orgullo sin reivindicación».

Conciertos y actuaciones en Plaza de España (escenario 'Madrid is life'): Fiesta 'Republik Holi', 22.00 h Nueve Desconocidos, 22.15 h Soyla, ORGULLO LATINO: 22.30 h Ballet del Orgullo, 22.35 h Gad Yola (Perú), 22.40 h Pochi Ayoso (Argentina), 23.00 h Francisco, El Hombre (Brasil), 23.20 h Villano Antillano (Puerto Rico), 23.40 h Esteman (Colombia), 00.05 h Soley (Colombia), 00.20 h Kei Linch (Colombia), 00.35 h Ángelo Diep (México), 00.55 Orlandx (República Dominicana), 01.15 Guacamayo Tropical (Colombia-España), 1.45 h DJ Bastián (Colombia), 02.30 h cierre.

Conciertos y actuaciones en la Puerta del Sol : Fiesta Master Pride Orgullo, 22.00 h Aina Losange, 22.30 h Mina G, 23.00 h Kiddy Smile + The House of Gorgeous Gucci, 00.00 h Alírio, 00.45 h Toccororo, 01.45 h Cristóbal Pesce, 02.30 h cierre.