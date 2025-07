Orgullo Madrid 2025, en directo: recorrido del desfile, carrozas, conciertos y última hora de la manifestación hoy

Sigue en directo las últimas noticias del Orgullo en Madrid, con todas las noticias sobre el desfile, el recorrido, las carrozas, los conciertos y lo que suceda en la manifestación en la capital hoy.

En un tono contundente, el comunicado añade: “La lgtbifobia institucional de Almeida no va a invisibilizar este orgullo. Vamos a pelear por todos los derechos y libertades que faltan por conquistar”. Y concluye: “Nos negamos rotundamente a volver a los márgenes. Ante la agresión levántate y lucha, Madrid. España, levántate y lucha”.

Su partido, Sumar, ha difundido un comunicado en el que defiende el Orgullo como “memoria y resistencia” y advierte del auge de la extrema derecha: “Nos tienen en el punto de mira y cuentan con mucha financiación para despegar su odio”. El texto llama a “seguir avanzando hacia un mundo libre y diverso” y recuerda que “la libertad es colectiva o no lo es”.

Díaz también ha dirigido un mensaje directo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Estamos a favor de las familias como nos dé la gana. Se acabó el tiempo de las peras y de las manzanas”. Ha reprochado al PP haber recurrido el matrimonio igualitario y otras leyes vinculadas a derechos LGTBI y de las mujeres. “Se acabaron los tiempos de la homofobia, la transfobia y la LGTBIfobia. No nos representan”, ha concluido.

Durante su participación en la manifestación del Orgullo 2025 en Madrid, Yolanda Díaz ha cargado contra el Partido Popular y el Partido Socialista, a los que acusa de no ofrecer “ninguna medida para regenerar democráticamente nuestro país”. La vicepresidenta segunda ha afirmado que el PSOE “sigue en shock” y ha insistido en que la ciudadanía “quiere un giro social” y una respuesta firme contra la corrupción: “Creo que están en estado de shock y tienen que tomar medidas”.