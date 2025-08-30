Once heridos por contusiones y caídas en el séptimo encierro de las fiestas de 'Sanse'

Los encierros de San Sebastián de los Reyes están llegando a su fin. En el penúltimo, celebrado este sábado, once corredores resultaron heridos por caídas y contusiones, aunque ninguno por asta.

La carrera, protagonizada por reses de las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez, se completó en un minuto y 50 segundos hasta la llegada a 'La Tercera' y en dos minutos y 29 segundos hasta el cierre en toriles.

Los toros partieron con fuerza desde los corrales y mantuvieron la manada unida durante gran parte del trayecto. Esto permitió a los corredores situarse con criterio y buscar carreras limpias en los tramos más seguros. No obstante, en algunos momentos la manada se abrió y un toro adelantado generó caídas en las zonas de mayor velocidad. Aun así, el encierro se desarrolló con relativa limpieza y dejó imágenes de grandes carreras a lo largo de la manga.

La cita volvió a reunir a un numeroso público en calles y balcones, que siguió con expectación el paso de los astados. El ambiente fue festivo y de respeto a la tradición, con la organización y los participantes colaborando para mantener la seguridad del recorrido.

El concejal de Seguridad y Festejos, Carlos Bolarín, destacó la singularidad de esta jornada al contar con dos encastes distintos y la elevada participación: alrededor de 2.800 corredores y unos 20.000 espectadores entre la manga y la plaza de toros.

Por su parte, el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, confirmó que el parte médico se limitó a once asistencias por caídas, sin heridas de asta, y añadió que todos los lesionados en encierros anteriores ya han recibido el alta médica.

Con este balance, el penúltimo encierro se despide sin incidentes graves y mantiene viva la expectación de cara al último festejo taurino de estas fiestas.

Programación de este sábado

La tarde en San Sebastián de los Reyes está marcada por una agenda festiva cargada de actividades. El Sanse Summer Cup 2025 de fútbolchapas reúne a numerosos aficionados en el Centro Cívico Pepe Viyuela, mientras que el Tardeo Remember anima la calle San Roque con DJs invitados, ofreciendo una cita especial para los más nostálgicos. En paralelo, el Polideportivo Dehesa Boyal acoge el I Torneo de Fútbol Fiestas San Sebastián de los Reyes, y el Centro Gloria Fuertes abre sus puertas a los mayores con el tradicional Baile de fin de semana.

Las calles también son escenario de tradición y convivencia. A las 21.30 horas se celebra el 'Baile de las Higueras', acompañado por una degustación de higos que congrega a vecinos y visitantes. Al mismo tiempo, en el Estadio Municipal se disputa el Trofeo Cristo de los Remedios, con la U.D. San Sebastián de los Reyes midiéndose al Ávila C.F., un encuentro que despierta gran expectación entre la afición local.

La noche trae consigo un fuerte acento musical y festivo. A las 23.00 horas, el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde vibra con el concierto gratuito de Pignoise, uno de los momentos más esperados de la jornada. La música continúa en la plaza de la Constitución con la sesión de DJ Fark Lamm, a la que se suman posteriormente los ritmos electrónicos de DJ Juan Carlos Pedraza en el propio anfiteatro.

Las tradiciones tampoco faltan en esta penúltima jornada de celebraciones. El toro de fuego, programado a las 22.00 horas, vuelve a ser uno de los espectáculos más seguidos, mientras que el popular encierro del carrito, a las 2.00 horas de la madrugada, pone el broche a la fiesta nocturna.