Oleada de robos en el hospital de Getafe: «Se hacen pasar por familiares de pacientes»

Al menos cuatro pacientes han sido objetivo de los ladrones en los últimos días

Aitor Santos Moya

Lo primero que pensó Vicky, una mujer de 74 años ingresada en el hospital de Getafe a consecuencia de un ictus, fue que era un enfermero. Por eso le preguntó en voz baja y de forma muy pausada, lo que le permite su delicado ... estado de salud, el motivo de su entrada en la habitación una vez pasada la hora de dormir. La respuesta no reveló nada, apenas un tono extraño, pero sí sus malas intenciones. Este sujeto, vestido de negro, se acercó hasta la mesita de noche y sacó del cajón su teléfono móvil, un 'smartphone' de los baratos que la septuagenaria utiliza para hacer videollamadas con sus nietos. Tras ello, hizo lo propio con su compañera de cuarto, otra paciente indefensa que a esa hora estaba totalmente dormida.

