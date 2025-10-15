Oleada de robos en el hospital de Getafe: «Se hacen pasar por familiares de pacientes»

Lo primero que pensó Vicky, una mujer de 74 años ingresada en el hospital de Getafe a consecuencia de un ictus, fue que era un enfermero. Por eso le preguntó en voz baja y de forma muy pausada, lo que le permite su delicado ... estado de salud, el motivo de su entrada en la habitación una vez pasada la hora de dormir. La respuesta no reveló nada, apenas un tono extraño, pero sí sus malas intenciones. Este sujeto, vestido de negro, se acercó hasta la mesita de noche y sacó del cajón su teléfono móvil, un 'smartphone' de los baratos que la septuagenaria utiliza para hacer videollamadas con sus nietos. Tras ello, hizo lo propio con su compañera de cuarto, otra paciente indefensa que a esa hora estaba totalmente dormida.

«Mi suegra llamó con el botón a las enfermeras y estas llegaron enseguida», relata a ABC Olga, convencida del buen hacer de la plantilla del hospital. Aunque para entonces, el ratero ya no estaba y su rastro se había desvanecido. Vicky, que lleva tres semanas ingresada en la planta 2, sufrió el robo la noche del viernes al sábado, después de que sus dos hijos se turnaran desde las 9 de la mañana hasta las 20.30 de la tarde para estar con ella el máximo tiempo posible. «Mi marido, mi cuñada y yo hacemos todo lo que podemos», añade la propia Olga, sin entender el grado de deshumanización de estos amigos de lo ajeno.

Unos ladrones que al día siguiente no dudarían en volver a la carga. Poco antes de las 9 de la noche del domingo, un joven con los dos brazos escayolados, que había salido de la habitación para fumar un cigarro, se vio obligado a correr hasta el parking para recuperar la cartera, el móvil y las llaves del coche. Los testigos coinciden en señalar a un varón español muy desaliñado, de complexión delgada, moreno de piel y ataviado con una camisa de cuadros o rombos; además de a un segundo individuo «que aparenta pedir en la puerta principal» y con el que estaría compinchado. «Vimos al primer hombre de unos 40-50 años, el de la camisa, bajar a la entrada e irse al aparcamiento junto al que estaba pidiendo. Y al poco, salió el chico escayolado con la bata del hospital corriendo desesperado», rememoran una mujer y su cuñado, tras toparse con la escena y hablar después con el afectado.

«Al volver con sus pertenencias, nos dio la descripción del supuesto mendigo, por lo que llegamos a la conclusión de que el primero le había entregado lo robado al segundo», insisten, antes de observar a un vigilante de seguridad salir a la calle a interesarse por lo ocurrido, toda vez que el joven también dio aviso a la Policía.

Estos dos sucesos se suman a un tercero acaecido el pasado viernes por la mañana, cuando a una persona recién operada le forzaron la taquilla para robar sus objetos de valor. Según ha podido saber este periódico, los dos sospechosos fueron vistos ayer mismo rondando las habitaciones, por lo que el personal del centro lleva días dando la voz de alarma en todas las habitaciones. «Se hacen pasar por familiares de pacientes y van mirando por las puertas para ver si están solos y es factible entrar», sostienen las fuentes consultadas.

Refuerzo de seguridad

Desde el Hospital Universitario de Getafe informan a este diario de que cuentan con un sistema de videovigilancia 24 horas y han reforzado recientemente las medidas de seguridad en las habitaciones y espacios comunes, con la incorporación de rondas de vigilantes de seguridad adicionales aleatorias, tanto en horas como lugares. «Además, el centro sanitario advierte a pacientes y familiares, a través de cartelería y el canal de televisión interno de las habitaciones, para que extremen la precaución y cuidado con sus objetos personales durante su estancia», remarcan, a la espera de que amaine la última oleada y los usuarios puedan respirar tranquilos.