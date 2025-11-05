Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Los okupas 'invisibles' que revenden por 2.000 euros casas usurpadas en la sierra madrileña

Los intrusos cambian las cerraduras de segundas residencias que llevan tiempo vacías, para pasados unos días vender las llaves en el mercado negro. El último caso sucedió en Alpedrete, pero la dueña recibió el aviso a tiempo

«El okupa llamó a la Policía y nos echaron de nuestra casa por allanamiento de morada»

La dueña del chalé, Cristina Ramiro, junto a la puerta de madera forzada
Aitor Santos Moya

A las 9.45 del pasado 15 de octubre, Juan de la Rosa observa un extraño detalle. En su primera ronda del día, el portero de la urbanización de Arroyo de los Sauces (en la localidad de Alpedrete) se detiene ante la puerta del garaje ... del chalé adosado número 12, donde dos rejillas de ventilación rotas y un gancho metálico de unos 90 centímetros tirado en el suelo le hacen sospechar que algo no va bien. Apenas cinco minutos después, llama a la Policía Local y estos le dicen que hay que avisar a alguien de la propiedad. Cristina Ramiro, quien vive en el barrio de Pirámides, descuelga el teléfono sin imaginar ni por un instante lo que había sucedido en la casa de recreo de sus padres, un matrimonio de 92 y 86 años, respectivamente, que ya solo acuden a la sierra madrileña los meses de verano.

