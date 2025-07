Okupan la casa de un anciano de 90 años en Madrid y destruyen todos los recuerdos que tenía en la vivienda: «Han tirado todo»

Entre 2018 y 2024 el número de denuncias relacionadas con la okupación se dispararon un 34,5%, mientras que los tiempos de desalojo también se incrementaron. Un estudio elaborado y publicado por la 'Property Rights Alliance', que el Instituto de Estudios Económicos (IEE), ligado a CEOE, muestra que España se sitúa en el puesto 22 de los 37 países analizados.

Lo cierto es que este es un problema que sigue generando preocupación y generando debate en torno a los tiempos de desalojo que en algunos casos, en estos años, se han extendido de meses a más de 365 días. En esta ocasión es una hija afligida la que cuenta cómo han okupado la casa de su padre de 90 años.

«No podemos ir ni de vacaciones porque nos okupan la casa»

Gema, la hija del anciano, relata que han pasado unos días angustiantes sin poder conciliar el sueño. «En 20 días, los okupas han entrado, han cambiado la cerradura, incluso se habían grabado en vídeo para fingir una especie de mudanza, y así dejar constancia de que todo era regular y legal«, describe la periodista del programa 'En boca de todos'. Y en el proceso han trasladado todos los recuerdos de su madre fallecida.

Okupan la casa de un anciano de 90 años y destruyen todos sus recuerdos.



Para que la izquierda luego diga que la okupación es un bulo. pic.twitter.com/D24dZlVJVJ — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 21, 2025

Gema le pidió a su hijo que se pasara por la casa de su abuelo aprovechando que iba a renovar el pasaporte y fue entonces cuando descubrieron que la casa estaba okupada. «Todos los recuerdos de mi madre que mi padre conservaba los han sacado y han quitado cuadros. También se estaban poniendo la ropa de mi padre«, cuenta Gema. »No sé cómo pueden hacer esto a personas tan mayores y a gente que pagamos nuestros pisos, que no podemos ir ni de vacaciones porque nos la ocupan. No sé qué leyes o qué, pero esto tiene que cambiar, de verdad«, añade.

Después de tres días, la familia ha conseguido que desalojasen a los okupantes y recuperar los recuerdos de su madre. «Por suerte los han sacado. Pensaba que no los iban a sacar, pero hemos tenido suerte, hay mucha gente que no la tiene y eso no se puede permitir«, destaca la hija del anciano de 90 años.

Este año ha entrado en vigor la conocida como ley antiokupas, normativa que viene dentro de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta nueva regulación promete poder echar a los okupas en 15 días desde que se pone la denuncia.

Como destaca 'Idealista' citando a Carmen Giménez, abogado titular de G&G Abogados, lo novedoso es que el Juzgado de Instrucción puede ordenar el desahucio de una manera rápida, antes de la celebración del juicio rápido, siempre y cuando se haya solicitado por el propietario-denunciante, y como medida cautelar, dicho lanzamiento o desahucio. Pero la nueva regulación no contempla las inquiokupaciones (inquilino que permanece en la vivienda, porque ha dejado de pagar la renta), ya que se trata de delitos que, para que provoquen la consecuencia del desalojo necesitan que el delincuente sea sorprendido en el acto.

Para los expertos aún está por ver si esta reciente solución teórica soluciona el problema práctico de los lapsos de tiempo de los procedimientos de desalojo o si aparecen nuevas trabas en el proceso.