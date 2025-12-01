Ocho alcaldes de la Sierra Norte unen fuerzas ante el delegado del Gobierno para salvar la casa cuartel de Torrelaguna

Ocho municipios de la Sierra Norte de Madrid han unido sus fuerzas para defender la casa de cuartel de Torrelaguna, desalojada por riesgo estructural, y exigir a la Delegación del Gobierno que tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad del cuartel y un alojamiento digno ... para los agentes y sus familias. Con el regidor de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, al frente, los alcaldes se reunirán este lunes en Madrid con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para conocer de primera mano sus planes ante un hecho «gravísimo» y pedirle una respuesta rápida.

Hace diez días se hizo efectivo el desalojo completo de las viviendas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Torrelaguna después de que un informe técnico confirmara el avance significativo de grietas y la existencia de cuevas en el subsuelo que comprometen gravemente la seguridad del edificio, según informó el ayuntamiento de La Cabrera, uno de los municipios afectado, en un comunicado.

La casa cuartel de Torrelaguna, habilitada en un palacio del siglo XVI, presta servicio a ocho municipios de la Sierra Norte (Torrelaguna, Cabanillas, Patones, Venturada, Redeña, Torremocha, Berrueco y La Cabrera), cuyos alcaldes llevan años denunciando el estado del inmueble y exigiendo la rehabilitación urgente del cuartel, soluciones habitacionales dignas para los agentes y sus familias, el refuerzo del número de efectivos de acuerdo con la carga territorial y el fin del abandono de la Guardia Civil en la región. Los alcaldes lamentan que desde la Delegación del Gobierno no se haya dado ninguna respuesta efectiva. Los regidores, además, han subrayado la «enorme labor profesional y humana que realizan los agentes destinados en este puesto».

Según Jucil, asociación profesional de la Guardia Civil, el cierre de la casa cuartel de Torrelaguna afecta a ocho familias, incluidos menores y una mujer embarazada, y pone en jaque la seguridad de 30.000 ciudadanos al comprometer la operatividad de la unidad. Esta asociación subraya que «la urgente necesidad de abandonar los inmuebles, comunicada a los agentes el pasado 19 de noviembre, está motivada por un informe técnico que al parecer detecta un avance significativo de grietas que afectan a la estructura del edificio y la presencia de cavidades en el suelo, impidiendo garantizar la seguridad de los agentes y sus familias». Esta situación, añade, es la culminación de un proceso iniciado a finales de 2024, cuando la Delegación del Gobierno ya obligó a desalojar las dependencias oficiales y dos viviendas, siendo reubicadas las oficinas en un local provisional.

La casa cuartel de Torrelaguna se encuentra en el Palacio Salinas, construido en el siglo XVI y que se asocia al taller de Gil de Hontañón. Del edificio original sólo se conserva la fachada, de estilo renacentista. El resto fue destruido durante la Guerra Civil.

Cuando el PP accedió a la Alcaldía de Torrelaguna, el 2 de noviembre de 2023, a través de una moción de censura, el nuevo alcalde, Víctor Gutiérrez, ya exigió una reunión con el delegado del Gobierno para analizar la crítica situación de la casa cuartel, ante su visible deterioro. En la visita que se produjo después, mostró a la Delegación del Gobierno la parcela de 3.000 metros que se solicitó al Ayuntamiento de Torrelaguna en el año 2019 para la construcción de un nuevo cuartel. Desde aquel movimiento inicial, denuncia el alcalde, «no se ha producido ningún avance».

Justo después se dirigieron a la histórica casa cuartel, para que el delegado viera de primera mano su estado. La respuesta del delegado dejó estupefacto al alcalde y a sus acompañantes: «En una charla posterior, tomando un aperitivo, el delegado dijo que le habíamos asustado, y que había otros cuarteles en peor situación», comentan. El delegado se interesó por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que se estaba desarrollando en Torrelaguna, y eso fue lo único que destacaron en las publicaciones de la Delegación del Gobierno en redes sociales.