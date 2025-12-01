Suscribete a
Ocho alcaldes de la Sierra Norte unen fuerzas ante el delegado del Gobierno para salvar la casa cuartel de Torrelaguna

Hoy lunes se reúnen con Francisco Martín ante la gravedad del riesgo estructural del histórico inmueble y exigirle una solución rápida para las familias

Casa cuartel de Torrelaguna, en el histórico Palacio Salinas
Casa cuartel de Torrelaguna, en el histórico Palacio Salinas ABC
Mariano Calleja

Madrid

Ocho municipios de la Sierra Norte de Madrid han unido sus fuerzas para defender la casa de cuartel de Torrelaguna, desalojada por riesgo estructural, y exigir a la Delegación del Gobierno que tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad del cuartel y un alojamiento digno ... para los agentes y sus familias. Con el regidor de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, al frente, los alcaldes se reunirán este lunes en Madrid con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para conocer de primera mano sus planes ante un hecho «gravísimo» y pedirle una respuesta rápida.

