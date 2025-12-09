Suscribete a
Las obras en la plaza de la Villa que arruinan las ventas de quince conventos en España: «Es como desaparecer»

Los trabajos en el monasterio Jerónimo Corpus Christi entorpecen el negocio de Isabel en un trimestre crucial

El Jardín del Convento es el principal punto de venta de la región de productos elaborados en espacios monacales

La clausura de los monasterios llega a la Plaza Mayor de Madrid

Un obrero limpia junto al andamio situado en la puerta de El Jardín del Convento por las obras del monasterio IGNACIO GIL
Amina Ould

A las 10 en punto, como hace todos los días desde hace más de una década, Isabel sube la persiana de su local situado en una escondida callejuela que conecta con la plaza de la Villa. Mientras aprieta el botón, esta mujer negocia con un ... obrero el nivel al que debe llegar esta persiana para que no afecte a las labores de estos trabajadores en la fachada del edificio. El Jardín del Convento es la única tienda de la capital que se dedica exclusivamente a la venta de dulces de conventos de toda España y se encuentra anexa al monasterio Jerónima del Corpus Christi, que desde el pasado mes de octubre rehabilita por fuera el complejo catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), entorpeciendo el negocio en una temporada vital para sus ventas.

