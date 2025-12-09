Las obras en la plaza de la Villa que arruinan las ventas de quince conventos en España: «Es como desaparecer»

A las 10 en punto, como hace todos los días desde hace más de una década, Isabel sube la persiana de su local situado en una escondida callejuela que conecta con la plaza de la Villa. Mientras aprieta el botón, esta mujer negocia con un ... obrero el nivel al que debe llegar esta persiana para que no afecte a las labores de estos trabajadores en la fachada del edificio. El Jardín del Convento es la única tienda de la capital que se dedica exclusivamente a la venta de dulces de conventos de toda España y se encuentra anexa al monasterio Jerónima del Corpus Christi, que desde el pasado mes de octubre rehabilita por fuera el complejo catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), entorpeciendo el negocio en una temporada vital para sus ventas.

Una vez abierto su establecimiento, coloca un pequeño cartel a pie de andamio, que se suma a las dos lonas situadas a los lados de la estructura de los obreros y que esta mujer considera su única forma de llamar la atención. «Es como si hubiéramos desaparecido», lamenta la dueña de este local anexo al monasterio en obras mientras pone todo a punto y espera a que lleguen los clientes. Desde hace varias semanas, confirman a este periódico las hermanas del convento de Las Carboneras, este complejo que data del año 1607 está llevando a cabo unos trabajos de mantenimiento del exterior. Y, aunque Isabel señala que se extenderán hasta el próximo mes de marzo –para acabar antes de las procesiones de Semana Santa–, las monjas «desconocen» cuándo terminarán esta labor.

El negocio comenzó a funcionar, «poco a poco y con mucho trabajo», hace unos años, cuando la dueña, licenciada en Periodismo y estilista de profesión, se quedó sin empleo. «Buscaba un local y llamé al sitio sin saber que era la parte trasera del monasterio. Al final fue perfecto porque ellas también buscaban un negocio relacionado con su labor», relata a ABC. Hoy, Isabel combina su trabajo en la tienda con ser estilista 'freelance'.

Noticia Relacionada 'Los Domingos' entra en un monasterio de clausura: «Eso me ha pasado a mí» José Ramón Navarro-Pareja Treinta monjas contemplativas descubren, de la mano de ABC, la película que ha reabierto el debate sobre la vocación

Tras varios meses de trabajo en el local, buscando la decoración idónea para este espacio y esperando a que le concedieran la licencia de actividad, Isabel consiguió abrir su negocio en el año 2010. «La estructura que tiene es del siglo XVII, la he querido decorar como farmacia antigua y, de hecho, todos los muebles son de botica que evocan al siglo XIX francés», relata a este periódico. Así es como El Jardín del Convento se ha convertido en el principal punto de venta de productos de monasterios y conventos de todo el país y la única tienda en Madrid dedicada exclusivamente a ello.

Calcula pérdidas del 30% solo el pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras en el monasterio y noviembre fue peor

Mazapanes del convento de Toledo, elaborados por las monjas dominicas; mermelada artesanal fabricada por monjes cistercienses de Santa María de Huerta, en Soria; dulces hechos a mano en el monasterio de Santa Paula, en Sevilla; y yemas amasadas por las clarisas del convento situado en Badajoz son algunos de los muchos productos de los que cada semana Isabel hace pedido. «Al final no trabajan con mucho 'stock' y la comunicación entre nosotros es constante», recalca Isabel, que añade que la preocupación por las ventas en la tienda no es exclusiva de ella, sino también de estos espacios monacales. «Hacemos un trabajo importante con ellos porque muchos de estos lugares están en espacios apartados y si no fuera por esta tienda tan solo venderían dos bolsas de magdalenas a la semana», apunta.

Isabel posa en el interior de su negocio, El Jardín del Convento IGNACIO GIL

Mientras en el Madrid de los Austrias El Jardín del Convento lidia con este problema, el efecto dominó de esta situación se vive a casi 300 kilómetros, en el convento de las Clarisas situado en la Siberia extremeña, donde 14 hermanas continúan con sus labores diarias de repostería. «Nos alegramos mucho cuando nos llega un pedido de Isabel. Su labor nos ayuda porque tenemos que hacernos cargo de bastantes gastos como la enfermería y la calefacción. Nuestra vida es la oración pero, como dice Santa Clara, debemos trabajar tanto como una ofrenda al Señor como para mantenernos», señala a este periódico Sor Miriam, madre superiora del este convento ubicado en la localidad de Siruela (Badajoz).

«La situación es insostenible. Podemos estar un mes así, pero no mucho más tiempo» Isabel Ottino Dueña de El Jardín del Convento

A este pueblo, de tan solo 1.700 habitantes, apenas llegan visitas en momentos puntuales y en el caso de que vayan a ver el convento en concreto. «Muchos han emigrado para buscarse la vida en otro lado. Nosotras estamos alejadas de todo, no hay apenas carreteras, por lo que no nos podemos limitar a vender tres o cuatro cosas. Los comercios que llevan nuestras magdalenas, bizcochos o mazapanes fuera son los que más nos ayudan», continúa. Este convento de clausura es uno de los que ha mandado un escrito al Ayuntamiento de Madrid pidiendo que se de visibilidad al negocio de Isabel incluyéndolo en la programación de Navidad de este año del consistorio puesto que «muchos vivimos de lo que ella venda».

Con este peso también en mente –este negocio trabaja con una quincena de monasterios y conventos de todo el país–, Isabel ha mantenido reuniones con el consistorio madrileño para pedir ayuda en esta situación extraordinaria. «Las monjas me dicen siempre que yo las muevo a ellas, pero ellas también mueven al productor de la almendra, al del azúcar... Si a mí me va bien, a todos ellos también», continúa.

Una época crucial

Los meses de octubre a diciembre es, según señala, el trimestre más importante del año para su negocio. «En octubre calculamos unas pérdidas del 30 por ciento. Es insostenible, podemos estar así un mes, pero no mucho más», denuncia la dueña, que recalca que si las obras se hubieran llevado a cabo en verano las consecuencias serían distintas.

Esta época, según las estimaciones de Asempas (Asociación Empresarial de Pasteleros y Panaderos de la Comunidad de Madrid), se espera que el sector venda 1,4 millones de kilos. La región también será una de las regiones donde más aumentará el gasto, un 37 por ciento, impulsado por la mayor frecuencia de compra y por el protagonismo de la gastronomía en celebraciones.

Andamios en la calle del Cordón IGNACIO GIL

«Los salarios de mis empleados los sigo pagando, las cuotas de la Seguridad Social, mi cuota de autónoma, mis impuestos trimestrales, el alquiler... Todo sigue en marcha, y no encuentro ninguna excepción que tenga en cuenta esta situación», lamenta.

«La labor de esta tienda nos ayuda mucho porque tenemos que hacernos cargo de gastos como la calefacción o la enfermería» Sor Miriam Madre superiora del convento de las Clarisas de Badajoz

«Pensábamos que estabais cerrados», señala un matrimonio que no encontraba la puerta de este céntrico negocio. Esta es, un día más, una de las conversaciones habituales entre la vendedora y los clientes, generalmente que conocen este comercio. El resto, entre obreros, andamios y el ruido de los martillos, no llega a percatarse que sorteando estos obstáculos se encuentran muchas de las delicias monacales de todos los puntos del país.

Los trabajos en el convento de Las Carboneras se extenderán, según indica la dueña de la tienda, hasta marzo

Además de este problema puntual, Isabel recalca que se suman los constantes cortes de la calle en la que está ubicado su negocio cada vez que la comitiva de presidentes o reyes que visitan la capital llegan a la plaza de la Villa. «Hace dos semanas fue el presidente de Alemania, la semana pasa fue el de Portugal, hace dos fue el sultán de Omar y por temas de seguridad me acaban cortando el acceso a a la tienda. Me da pena que nadie haya tenido en cuenta que estas situaciones afecten a los comercios», apunta, como puntilla.