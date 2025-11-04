Las obras de la Línea 6 avanzan al 75% y se mantiene el plazo de reapertura a fin de año: «El calendario se cumple sobradamente»

Suscribete a
Trabajos previos a las obras de la línea 6
Trabajos previos a las obras de la línea 6 guillermo navarro

Las obras en la Línea 6 de Metro de Madrid avanzan mejor de lo esperado, con un 75% de los trabajos previstos ejecutados a día de hoy, y desde la Comunidad de Madrid garantizan el compromiso de su reapertura en los plazos fijados previamente, ... con el arco este, entre Moncloa y Legazpi, en funcionamiento a fin de año. «El calendario de ejecución de las mismas se va cumpliendo sobradamente y podremos cumplir ese compromiso de reabrir la línea a final de año como nos habíamos comprometido con los madrileños», ha destacado este martes el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante su visita a la estación de República Argentina, actualmente fuera de servicio por encontrarse dentro del tramo donde se concentran las intervenciones.

