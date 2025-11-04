Las obras de la Línea 6 avanzan al 75% y se mantiene el plazo de reapertura a fin de año: «El calendario se cumple sobradamente»

Las obras en la Línea 6 de Metro de Madrid avanzan mejor de lo esperado, con un 75% de los trabajos previstos ejecutados a día de hoy, y desde la Comunidad de Madrid garantizan el compromiso de su reapertura en los plazos fijados previamente, ... con el arco este, entre Moncloa y Legazpi, en funcionamiento a fin de año. «El calendario de ejecución de las mismas se va cumpliendo sobradamente y podremos cumplir ese compromiso de reabrir la línea a final de año como nos habíamos comprometido con los madrileños», ha destacado este martes el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante su visita a la estación de República Argentina, actualmente fuera de servicio por encontrarse dentro del tramo donde se concentran las intervenciones.

En concreto, se han sustituido 68,8 de los 86 kilómetros de carril de la Circular, lo que supone un 80 por ciento del total. La renovación de la superestructura de vía, junto con las tareas realizadas el pasado verano en el arco oeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro, ha permitido retirar más de 33.300 metros cúbicos de balasto para ser sustituidos por plataforma de hormigón.

Paralelamente, se están realizando las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de las puertas de andén, que incrementarán la seguridad en el servicio. Hasta la fecha, se han reforzado con más de 3.534 pilares los andenes en 25 de las 28 estaciones de la Línea 6 y se han montado 3.520 pisaderas provisionales.

Igualmente, se está ejecutando el cambio de tensión de suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para preparar el terreno a los nuevos trenes de gálibo ancho que circularán en 2027 por la que será la primera línea automatizada del suburbano. Esta intervención, cofinanciada al 40 por ciento con fondos del Programa FEDER 2021/27 de la Comunidad de Madrid, ha permitido renovar ya 11 de las 13 subestaciones eléctricas que aportarán energía a esta línea. La actuación, con una inversión de casi 24 millones de euros, está ejecutada al 84 por ciento.

Gracias a ella, se aumentará la eficiencia energética, con un ahorro estimado de un 30 por ciento, además de mejorar las condiciones de seguridad y mantenimiento. «Vamos a emitir el equivalente de CO2 menos a la atmósfera. como 20 parques de El Retiro al año», ha ilustrado el viceconsejero.

Todo ello, con una inversión de unos 350 millones en infraestructura, a los que se suman otros 500 millones para la compra a la empresa CAF de 40 nuevos trenes que se incorporarán al suburbano madrileño. «Esto hace que Madrid siga siendo competitiva a nivel de infraestructuras de transporte, que Metro de Madrid sea la primera línea prácticamente de Europa que sea capaz de hacer una renovación total de esta magnitud conviviendo con el servicio ordinario de metro y procurando minimizar el perjuicio al resto de viajeros, estableciendo servicio alternativo de autobuses en superficie durante este periodo que duran las obras», ha destacado el viceconsejero.

«Cumpliendo su programación»

De este modo, según ha apuntado, la renovación de la línea «está cumpliendo su programación y que va a permitir que Metro de Madrid sea una de las líneas punteras en el mundo con una línea completamente automatizada». El reabierto tramo oeste de la línea, entre Moncloa y Méndez Álvaro, está funcionando con mejoras que están notando los ciudadanos, según ha destacado el viceconsejero, entre ellas «el nivel de confort y de velocidad», que es «mucho mejor».

«Una vez que se reabra completamente la línea, observaremos todos los madrileños que la Línea 6 va a funcionar mucho mejor y que, en cualquiera de los casos, si no hubiéramos acometido esta renovación de la infraestructura, Metro de Madrid se vería abocado a grandes problemas. Por tanto, eso demuestra que es necesario que una compañía seria, un gobierno como es el de la Comunidad de Madrid, que se anticipe a los problemas, haga ese esfuerzo inversor que garantice la seguridad y la fiabilidad de la infraestructura», ha dicho.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de automatización puesto en marcha por el Ejecutivo madrileño, que permitirá que en 2027 la conocida como 'la Circular' se convierta en la primera línea con conducción automática de toda la red de Metro.

De esta manera, se aumentará la capacidad y frecuencia de una infraestructura utilizada por más de 116 millones de viajeros en 2024, con una media diaria de 400.000 usuarios. Asimismo, el viceconsejero ha subrayado que para las molestias a los madrileños y reducir los plazos, se trabaja «de forma ininterrumpida, con turnos las 24 horas del día, los siete días de la semana».

Desde el inicio de las obras, la Comunidad de Madrid ha establecido autobuses gratuitos sustitutivos que ya han empleado 15,7 millones de pasajeros. A partir de 2026, comenzará la instalación de las puertas de anden y la actualización tecnológica del sistema de señalización de la Línea 6, que incorporará la sincronización necesaria entre la apertura de estos elementos y la parada de los convoyes.