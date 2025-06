Un nuevo oficio para salir de la trata y el maltrato: «Me costaba ver a un hombre y ahora puedo salir adelante»

Es la primera vez que Fátima (nombre ficticio) recibe un diploma. Nunca había hecho ningún curso de formación como este de jardinería, que acaba de concluir en un entorno tan privilegiado como el Retiro. «Mi marido no me dejaba trabajar, por algo era... Tantos años ... aguantando a un hombre que no merecía la pena», lamenta. A su alrededor, cuatro mujeres más, también víctimas de violencia de género o explotación sexual que han concluido esta formación profesional, aplauden cada frase que dice. Solo ellas saben lo que cuesta no solo sobrevivir a estas situaciones insoportables, sino también sobreponerse a ellas y tener el valor para empezar una nueva vida.

A algunas se les escapan lágrimas (esta vez de alegría) cuando recuerdan los diez días que han compartido al aire libre, descubriendo cómo cuidar plantas y árboles centenarios. Y más aún cuando sus maestros en esta escuela de oficios, impulsada por los servicios sociales municipales en colaboración con la empresa Prezero, les dicen que todas ellas accederán a un contrato de trabajo. Una de estas alumnas ya se ha incorporado a la plantilla de la empresa y las demás está previsto que lo hagan el 1 de julio. Ya les tocaba llorar de felicidad.

«Este curso ha sido toda una experiencia, todo el personal ha sido muy amable con nosotras y poder hacer las prácticas aquí ha sido todo un privilegio. Aunque sea un trabajo duro, esta experiencia te da ganas de empezar de nuevo. Muchas mujeres siguen ahí porque aún no se atreven a salir, a pedir ayuda, a dar este paso, pero al final se puede. Cuando nos despertamos somos como un terremoto», añade Fátima, que reconoce que ella ha podido dejar atrás su pesadilla particular gracias a la orden de alejamiento. «Yo ponía denuncias y las quitaba, volvía a la casilla de salida. Pero llegó hasta tal punto el maltrato que decidí que no podía vivir con ese hombre, porque me podía matar». En los servicios sociales municipales, reconoce, encontró la mano amiga que necesitaba. Y fue allí donde le hablaron de este trampolín al mercado laboral.

Noticia Relacionada El hermano de la mujer asesinada en Getafe: «Él intentó suicidarse varias veces y ella le salvó» Amina Ould La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 63 años por el apuñalamiento mortal que ha acabado con la vida de su pareja, de 62 años

De una situación similar salió Lola (nombre ficticio). En su caso, tenía dos empleos, pero a uno de ellos, por seguridad, no puede volver. Gracias a su nueva vida como jardinera de Prezero tiene la oportunidad de encontrar una nueva salida laboral para ella y sus hijos. «Yo estoy aquí gracias a mi educadora, cuando llegas a estos centros estás muy mal, te has sentido muy sola y sin apoyos. Llegar allí y que te abracen y te digan que todo está bien es todo. Yo antes lloraba mucho pero ahora ya no», sentencia en este improvisado fin de curso en el que sus profesores les han regalado, además de una foto de todas ellas, una bomba de semillas, para que nunca se olviden de que ellas, si se cuidan, también pueden florecer.

Pedir auxilio

En el año 2024 fueron derivadas desde los recursos de la Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género a los profesionales de la Agencia un total de 328 mujeres. De ellas, 150 (el 54% del total) accedieron, al menos, a un contrato. De todas ellas, 105 proceden de los recursos de atención a víctimas de violencia sexual, trata y explotación sexual, una lacra aún más invisible, pues la mayoría de afectadas ni siquiera pide auxilio.

«La mayoría de las mujeres que llegan al centro Concepción Arenal, nuestro recurso municipal especializado en este tipo de violencia, que incluye también abusos de derechos humanos en contextos de prostitución, no acuden al recurso, sino que somos nosotros los que tenemos que ir a ellas. Contamos con una unidad móvil que recorre las zonas donde sabemos que están esas mujeres y les ofrecen agua, café, asistencia sanitaria... Y les hablan poco a poco de este lugar, pero es un trabajo muy lento que requiere un contacto reiterado. Lo bueno es que el boca-oreja funciona y si una mujer lo conoce y quiere salir le da la información a otras. Nosotros no les pedimos ningún requisito, sino que respetamos su tiempo y sus decisiones. Entendemos que estos procesos son lentos y muy difíciles», cuenta la jefa de unidad de Atención a otras violencias del Ayuntamiento de Madrid, englobada dentro del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, que tiene además un programa propio de empleabilidad dirigido a este colectivo.

El año pasado, 447 mujeres participaron en sus acciones formativas y 117 lograron nuevas inserciones laborales. «Ellas deben sentir que se las acompaña hasta la autonomía. En su caso, un empleo supone más que una remuneración. Implica también ese inmaterial que tiene que ver con recuperar la identidad, todo eso que les ha robado la violencia que han sufrido», destaca esta veterana trabajadora social.

Nuevas jardineras Arriba, las chicas durante la formación. Abajo, el diploma y la bomba de semillas que les regalaron al concluir este curso Guillermo Navarro/ Ayuntamiento

Como bien cuenta Gabriela, una de las nuevas jardineras que encontró a sus ángeles de la guarda en el Concepción Arenal, para ellas todo esto es «más que un trabajo». Desde que salió de su país en 2019, relata, su currículo ha seguido acumulando líneas cortas de todo tipo. «Estudié para azafata de vuelo, pero busqué otras oportunidades, porque tenía una mochila muy grande en mi tierra, que era mi madre. Estuve en Rumanía, llegué a España, estalló la pandemia y desde entonces he trabajado de limpiadora, en cafeterías, centro comerciales... Tanto las compañeras como yo nos hemos buscado la vida como hemos podido», resume.

No obstante, este curso de formación, sentencia, ha sido una buena oportunidad para dejar todo esto atrás. Ella, admite, tenía una depresión muy fuerte, y el curso la animó a salir de casa. «A mí, por mi historia, se me hacía tan difícil hasta ver a un hombre, o a otras personas. Y ahora que hablo y mi voz se escucha, puedo pedir ayuda. Antes no tenía voz y ahora sí, aquí me he sentido segura y puede ser algo muy superficial, pero para mí es algo importante. Me metieron en la cabeza que no servía para nada, no podía y resulta que me demuestro a mí misma que sí valgo y tengo la oportunidad de salir adelante».

Crear una red

Escuchar a chicas que han pasado por experiencias similares, reconoce, también ayuda: «Nos hemos reunido mujeres con historias no iguales, pero sí parecidas. Hemos sentido la violencia de muchas formas y entre nosotras nos apoyamos y hemos hecho que fuera cómodo. Es feísimo que sea cómodo, porque venimos de sitios muy violentos y nos ha salido reírnos».

54% de las mujeres derivadas de la Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género a estos cursos se coloca. En 2024 formalizaron más de 300 contratos.

La única espinita que tienen clavada, tanto ellas como la empresa Prezero, es que tenían plazas para diez mujeres. Ocho dijeron en un primer momento sí al curso y solo cinco valientes lo han acabado. Conciliar para ellas, que en muchas ocasiones enfrentan solas estas delicadas situaciones, es misión imposible. Lola, por ejemplo, cuenta que no supo hasta el último momento si podría completar la formación porque esta empezaba a las 9.00, como el colegio de sus dos hijos, y no tenía nadie con quien dejarles. «Así que llegué a las 8.00 horas al colegio y les pregunté si podía dejar antes a los niños. Pensé si llego tarde y me echan pues no lo hago, pero por intentarlo... Y me dijeron que no había ningún problema», rememora satisfecha.

Estos problemas de conciliación llevan a la mayoría de las alumnas a no incorporarse a su puesto hasta el 1 de julio. Desde Prezero se han comprometido a darles flexibilidad horaria para que puedan cumplir con el contrato prometido, que durará, al menos, las suplencias de verano.

Un derecho

Los impulsores de esta escuela de oficios vieron, desde un principio, la importancia de dar continuidad a la formación con un contrato. Estas mujeres ya han visto cómo se les cerraban muchas puertas, por lo que acumular un curso tras otro, sin que estos se materialicen en un acceso real al mercado laboral, puede derivar en frustración.

Una vez espantados estos fantasmas, concluyen todas, el objetivo es difundir que existen estos refugios. «Yo no tenía ni dónde dormir y en el Concepción Arenal incluso me buscaron un alojamiento. Al principio ni entendía por qué me ayudaban», admite Gabriela. «Porque es tu derecho», le responden taxativamente las trabajadoras municipales. «Me decía a mí misma que merecía que me echasen una mano, y eso me ayudó a superar esto, tener una vida normal y, ahora, un empleo», sentencia Gabriela.

Con la ilusión de un nuevo comienzo, salen estas cinco mujeres de este particular fin de curso. Y con la idea, rondando la cabeza, de poder ver crecer esas plantas que les han regalado en un hogar creado y mantenido por ellas.