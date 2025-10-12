Un nuevo incendio calcina por completo un local para fumar chachimbas en Usera

Superado el susto de Gran Vía, donde el sábado por la mañana ardía la azotea de uno de sus edificios, otro incendio este domingo ha obligado de nuevo a los bomberos a emplearse a fondo para conseguir su extinción. Aunque en ambos casos no ... hubo que lamentar heridos, este último fuego ha calcinado por completo un local dedicado al consumo de tabaco en cachimbas en el distrito de Usera.

Fue a eso de las 8 de la mañana, cuando las llamas originadas en el número 19 de la calle de la Pilarica han alertado al vecindario. Hasta allí se han desplazado siete dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, cuyos efectivos han comprobado que las personas que se encontraban dentro del establecimiento habían podido salir a la calle por su propio pie. Tras ello, han comenzado a trabajar para apagar un incendio que ha afectado a la totalidad del espacio, donde la quema del material aislante, además, ha generado una gran cantidad de humo negro.

Ello ha dificultado sus labores, incluidas las de ventilación de un negocio de alrededor de 150 metros cuadrados, ubicado en un bajo de tres alturas. El Samur-Protección Civil se ha desplazado hasta el lugar en preventivo, sin que ningún ciudadano precisara de los servicios de sus facultativos. La Policía Municipal investiga ahora las circunstancias de lo ocurrido en el local, en el que según las primeras averiguaciones se estaban llevando a cabo unas obras.

Noticia Relacionada Un incendio calcina una nave industrial destinada a productos de almacenaje en Griñón Lorena Gamarra El fuego se ha inicidado a las 5.50 horas de la mañana en el exterior de este edificio de la calle Francia, cercano a la carretera M-404

Este suceso se une al acontecido el sábado en la Gran Vía, después que un incendio de material plástico en la terraza de uno de los edificios obligaba a cortar el tráfico en una de las arterias más transitadas de la capital. Las llamas se desataron a la altura de la calle de la Salud, en un inmueble cubierto con una lona de obra, y en cuya azotea se generó una densa columna de humo visible desde varios kilómetros de la capital. La intervención de los bomberos, con un total de tres dotaciones desplegadas, causó una gran expectación entre las miles de personas, buena parte de ellas turistas, que a esa hora paseaban por el enclave y sus inmediaciones.

Riesgo de derrumbe

Por otro lado, en Puente de Vallecas los bomberos tuvieron que desalojar de manera preventiva ocho viviendas de una corrala por riesgo de derrumbe. La salida se produjo el sábado, después de que algunos residentes dieran la voz de alerta por el estado del inmueble, situado en la calle del Monte Olivetti, 47. Se trata de un bloque construido en 1910, con una planta baja y dos más en altura, que presenta daños estructurales en uno de los pisos inferiores. Los inquilinos afectados fueron realojados por el Samur Social del Ayuntamiento.