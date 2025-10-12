Suscribete a
Un nuevo incendio calcina por completo un local para fumar chachimbas en Usera

En el interior del establecimiento se estaban llevando a cabo obras. No hay que lamentar heridos

Los bomberos en el local calcinado
A. S. Moya

Superado el susto de Gran Vía, donde el sábado por la mañana ardía la azotea de uno de sus edificios, otro incendio este domingo ha obligado de nuevo a los bomberos a emplearse a fondo para conseguir su extinción. Aunque en ambos casos no ... hubo que lamentar heridos, este último fuego ha calcinado por completo un local dedicado al consumo de tabaco en cachimbas en el distrito de Usera.

