Nuevo golpe a la reventa en el Bernabéu: la Policía requisa 281 abonos tras el Clásico

El trabajo policial para frenar la reventa es especialmente intenso en jornadas como la del pasado Clásico en el Bernabéu, donde el Real Madrid dio el primer mordisco a la Liga al vencer por dos goles a uno al Barcelona. Un resultado que dejó ... satisfecha a toda la parroquia local a excepción de 281 socios, cuyo negocio suculento (y fraudulento) fue truncado por los agentes tras finalizar el partido.

Los infractores resultaron sorprendidos cuando una veintena de personas, a los que previamente habían vendido sus abonos, iban precisamente a devolvérselos. Una práctica que la Policía tenía bajo la lupa a tenor de la excesiva especulación y demanda de entradas en un encuentro de esta magnitud. El precio por esos carnés adquiridos a través de intermediarios oscilaba entre los 500 y 3.500 euros.

Al igual que en anteriores ocasiones, a los dueños de los abonos se les ha abierto un proceso administrativo que podría derivar en sanción, mientras que el club de Concha Espina deberá decidir ahora si son expulsados de por vida o solo durante un tiempo determinado. La temporada pasada ya dio de baja a un centenar de socios por este motivo.

El grueso de abonos del Real Madrid son transferibles, siempre y cuando no se produzca una comercialización de los mismos. La única posibilidad es ceder el carné al propio club para que sea este el que lo saque a la venta a través de sus canales oficiales, otorgándole al socio el 50 por ciento de lo recaudado. Un montante que no se cobra de forma directa sino que se descuenta del precio del abono al renovarlo la siguiente temporada.

Mercado ilegal

Fuera de este cauce, el procedimiento casi siempre es el mismo. Los socios venden sus abonos por cantidades que cubren casi la totalidad del importe anual. Aunque hace años la captación era masiva a las puertas del estadio, con repartidores distribuyendo miles de tarjetas en los días de partido, la labor del Real Madrid para acabar con estas prácticas ha llevado el negocio al boca a boca o a que sean los propios abonados quienes contacten con los intermediarios.

En 2017, la paciencia de Florentino Pérez se agotó con un gol de Messi en el último minuto (que celebró extendiendo la camiseta blaugrana de cara a la grada). Aquella instantánea reveló una mayoría de seguidores culés repartidos por todo el feudo madridista. Fue la primera vez que la Policía Municipal se incautó de miles de abonos, por lo que la entidad blanca abrió hasta 1.500 expedientes. Desde entonces, la reventa ha buscado refugio en otros espacios y plataformas, sin que hasta la fecha se haya conseguido su erradicación definitiva.