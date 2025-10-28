Suscribete a
Nuevo golpe a la reventa en el Bernabéu: la Policía requisa 281 abonos tras el Clásico

Los infractores fueron sorprendidos tras el partido cuando les iban a devolver sus carnés

Vinicius y Lamine, cuestión de presidentes

Parte de los carnés incautados
Parte de los carnés incautados POLICÍA MUNICIPAL
A. S. Moya

El trabajo policial para frenar la reventa es especialmente intenso en jornadas como la del pasado Clásico en el Bernabéu, donde el Real Madrid dio el primer mordisco a la Liga al vencer por dos goles a uno al Barcelona. Un resultado que dejó ... satisfecha a toda la parroquia local a excepción de 281 socios, cuyo negocio suculento (y fraudulento) fue truncado por los agentes tras finalizar el partido.

