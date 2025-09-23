Un nuevo edificio con planta oncológica y un Instituto de Neurociencia y Salud Mental completarán el Hospital del Niño Jesús

El Hospital del Niño Jesús, único que es patrimonio de la humanidad y único monográfico para niños, es un referente de la salud infantil. Y en un plazo aún no señalado, se va a ampliar con un nuevo edificio, en la parte de detrás ... del actual, que contará con plantas enteras dedicadas a la oncología y al diagnóstico por imagen, y con nuevos quirófanos, algunos de ellos robóticos. Además, se va a completar con un Instituto de Neurociencia y Salud Mental, ha anunciado este martes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Este proyecto, que lleva tiempo sobre la mesa, se encontró con algún obstáculo por la especial protección de la zona por parte de la Unesco. El proyecto original se ha modificado para adaptarse a sus peticiones, y de paso para que de respuesta a las necesidades asistenciales actuales y futuras de la población pediátrica en su sanidad pública.

En los últimos años se han experimentado cambios como el incremento de los problemas de salud mental, la atención al daño neurológico causado por enfermedades raras, congénitas o adquiridas o el desarrollo de nuevas terapias avanzadas.

Noticia Relacionada La transformación de cuatro de los grandes hospitales de Madrid encara su recta final Sara Medialdea Suman más de 280 millones de euros de inversión, y las obras acabarán entre finales de 2022 y el año 2023

La ampliación del Niño Jesús intenta dar respuesta a estos retos y a otros que vengan en el futuro. Las nuevas instalaciones se situarán en la parte posterior del edificio histórico, que fue inaugurado en 1877. «Estamos poniendo la salud en el centro de todas nuestras preocupaciones y desvelos, porque queremos cada día mejorar los tratamientos y la asistencia que reciben todos los madrileños», subrayó la presidenta.

En este nuevo edificio, la planta baja estará dedicada en exclusiva a niños y adolescentes con cáncer. Dispondrá de dependencias destinadas a la hospitalización convencional, trasplantes y terapias avanzadas, colegio, un área para la capacitación familiar y otra de reuniones.

En la primera planta habrá 11 quirófanos de altas prestaciones, de los cuales uno será híbrido y otro robótico. También incorporará una sala inteligente para operaciones dotada de avances de vanguardia, banco de muestras biológicas, Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos y un espacio de Reanimación/Despertar y de preparación de pacientes.

Asimismo, la segunda albergará la planta técnica del nuevo edificio del Hospital público Niño Jesús. En el futuro, en el edificio histórico se creará una nueva Unidad de Investigación Clínica para Enfermedades de Niños y Adolescentes. Y la -1 estará reservada para el diagnóstico por imagen, con salas blancas para la fabricación de nuevas terapias y un laboratorio de impresión 3D para la creación de productos ortopédicos y de tecnología médica.

Además de todo esto, se pondrá en marcha el Instituto de Neurociencias y Salud Mental para niños y adolescentes del Niño Jesús, que será el primero de sus características en España e integrará los Servicios de Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología y Salud mental con el objetivo de cuidar la salud del cerebro en la infancia y en la adolescencia. Estará coordinado y trabajará en red con el futuro Centro de Investigación de Excelencia en Salud Infanto-Juvenil de la Ciudad de la Salud.