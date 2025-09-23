Suscribete a
ABC Premium

Un nuevo edificio con planta oncológica y un Instituto de Neurociencia y Salud Mental completarán el Hospital del Niño Jesús

Habrá nuevos quirófanos, alguno de los cuales estará dotado con tecnología robótica

Paliativos pediátricos: un día con los ángeles de la guarda del Niño Jesús

Hospital del Niño Jesús
Hospital del Niño Jesús GUILLERMO NAVARRO
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Hospital del Niño Jesús, único que es patrimonio de la humanidad y único monográfico para niños, es un referente de la salud infantil. Y en un plazo aún no señalado, se va a ampliar con un nuevo edificio, en la parte de detrás ... del actual, que contará con plantas enteras dedicadas a la oncología y al diagnóstico por imagen, y con nuevos quirófanos, algunos de ellos robóticos. Además, se va a completar con un Instituto de Neurociencia y Salud Mental, ha anunciado este martes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app