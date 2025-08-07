El nuevo desvío por el soterramiento de la A-5 entre Sanchorreja y Batán ya es una realidad

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha este jueves un nuevo desvío d tráfico entre Sanchorreja y el nuevo baipás de Batñan, como parte de las obras de sosterramiento de la A-5.

Con esta modificación, queda cerrado de forma definitiva el paso inferior que utilizaban vehículos y peatones en esa zona. Ahora, los coches podrán cruzar entre los barrios de Lucero y Batán y acceder a la A-5 tanto por la calle de Carlina como por la de Villagarcía

Así lo ha recordado el Ayuntamiento de Madrid en una publicación difundida en redes sociales, en la que ha indicado que esta nueva afectación por el soterramiento de la A-5 para avanzar con las obras se suma al corte al tráfico el pasado lunes del paso inferior que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de Dante y la avenida de Portugal, enlace con el Parque de Atracciones.

Los peatones también se verán afectados, ya que el paso inferior queda clausurado. Como alternativa, el Ayuntamiento recomienda utilizar el servicio especial de la EMT (línea SE3), que conecta los barrios de Lucero y Batán.

Además, desde el pasado 18 de julio está cortado el túnel que conecta la A-5 con la M-30 en sentido entrada a Madrid. Este corte durará, al menos, hasta finales de agosto, para permitir la construcción de la base del nuevo túnel y sus canalizaciones.

Un mapa con los cortes y las modificaciones ayuntamiento

Estas obras forman parte del proyecto del Ayuntamiento para transformar el paseo de Extremadura en un gran bulevar peatonal. El objetivo es unir los barrios de Latina (Lucero, Aluche, Las Águilas) con los de Moncloa-Aravaca (Campamento y Casa de Campo), separados desde hace más de 50 años por la autovía A-5, que actualmente soporta el paso de unos 80.000 vehículos diarios.

Desde el ayuntamiento piden «paciencia»

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha pedido «paciencia» a los vecinos en cuanto a los nuevos desvíos ocasionados por las obras en la A-5 entre Lucero y Batán, además de asegurar que «se harán las modificaciones convenientes».

Estos desvíos peatonales, según han denunciado en la zona, están suponiendo un problema para las personas mayores con movilidad reducida y, además, los vecinos se han quejado de la baja frecuencia del autobús sustitutivo previsto.

En este sentido, la delegada ha recalcado que «es el primer día del desvío de Batán, y que se harán las modificaciones y los ajustes que sean convenientes». Asimismo, ha recordado que el servicio de autobús es gratuito para todos los viajeros que deseen pasar del barrio de Lucero a Batán.

«Si se ve que efectivamente hacen falta más autobuses, que son pocos, se arreglarán todos los problemas que tengan los vecinos. Espero que tengan un poco de paciencia», ha apostillado García Romero.