Nueva zona SER en Valdezarza: los residentes ya pueden solicitar la autorización de estacionamiento

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) amplía desde mañana su ámbito en una nueva zona del barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca, que ya contaba con 701 plazas más, 689 verdes y 12 azules.

Se trata de la tercera fase de ampliación del servicio que ya se implantó en parte del barrio a principios del año 2020, con 763 plazas, y en marzo de 2023, con 957. Con esta nueva actuación, el número de plazas de aparcamiento reguladas son 2.421 plazas de aparcamiento reguladas (2.306 verdes y 115 azules).

La decisión fue aprobada en el pleno del distrito el pasado 12 de junio, después de consultar a las asociaciones vecinales. La nueva zona de estacionamiento incluye las calles Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long y Alcalde Marín de Alzaga.

La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021, prevé en su artículo 57 la ampliación del SER a 20 nuevos barrios de la ciudad siempre que, tal y como recoge la disposición transitoria quinta, cuente «con acuerdo previo favorable de la junta de distrito correspondiente, así como haber consultado a los vecinos y asociaciones vecinales afectadas».

Los residentes empadronados en el barrio pueden solicitar desde ahora la autorización de estacionamiento de residente para aparcar sin ser sancionados en las nuevas plazas. El ayuntamiento ha lanzado una campaña informativa con carteles, correos electrónicos y SMS, y ofrece la gestión a través de la web municipal, el teléfono 010, las oficinas de Línea Madrid y la Oficina Especializada, en el número 16 de la calle Bustamante.