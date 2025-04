La nueva trama del falso arquitecto de las reformas en Madrid: estafa a media decena de víctimas con una empresa fantasma

Hace tres meses que la ventana de una de las paredes del piso de Andrijana no es más que un agujero sin cristales por el que se cuelan todos los ruidos de la calle. El que tendría que ser su hogar desde el 15 de marzo se ha convertido en un «espacio en ruinas», inhabitable, con el suelo levantado, cables colgando del techo y materiales de obra que ocupan toda la superficie. A diez kilómetros hacia el sur de Madrid, la casa de Fernando y María parece la zona cero de un combate cuerpo a cuerpo, la imagen perfecta de una mudanza exprés. En los laterales de un alargado pasillo se abren estancias invadidas por cajas de cartón cargadas de pertenencias. Fernando y María, que se vieron obligados a dejar este martes el piso, aún no saben adónde se mudarán. Tendrían que haberse instalado en su nueva vivienda el 28 de mayo, pero esta se encuentra, prácticamente, reducida a escombros.

El matrimonio y Andrijana no se conocen, pero tienen algo en común: son tres de las nuevas víctimas de David Casanova Montesinos, el falso arquitecto de las reformas de Madrid, sobre el que pesa una investigación por una presunta estafa que suma más de treinta afectados. El acusado, tras firmar con ellos un contrato de rehabilitación de las viviendas, desaparece dejando las casas destrozadas y habiendo cobrado gran parte del presupuesto.

La Policía Nacional estima que en menos de dos años el perjuicio económico causado ascendería a 700.000 euros y ha podido acreditar que solo en 2022 él, su madre y su hermana «extrajeron del cajero 200.000 euros», además del que movían entre sus cuentas y que «ha desaparecido».

En los últimos meses, para evitar ser descubierto de nuevo, David dejó de ser David y puso en marcha una nueva etapa de su entramado de engaños, algo que hasta que la Policía le dio caza en octubre del año pasado, tal y como desveló ABC, cometía con las empresas Alda Home y Esencial Home.

El susto por su detención y su imputación por la presunta estafa múltiple le duró poco. O, mejor dicho, nada. A las horas de quedar en libertad se puso manos a la obra, pero ahora ante sus víctimas ni siquiera da su nombre real. Se presenta como Carlos, comercial de una empresa llamada Sector Reforma. Una empresa que no existe. «Pedimos información al Registro Mercantil sobre Sector Reforma y nos comunican que no existe ninguna con ese nombre», explican a este diario fuentes de la investigación que lidera el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tetuán. Y eso no es todo: el CIF que utiliza pertenece a una empresa con sede en Valencia pero sin actividad desde hace casi una década.

Los agentes indagan y averiguan que esa sociedad está a nombre de la expareja de la madre de David, Rosa María Montesinos, imputada también por las presuntas estafas cometidas con Alda Home. La expareja ha testificado ante los investigadores y les ha contado que hace seis años que no tiene contacto con la familia Montesinos.

«Manifiesta que lo arruinaron», explican fuentes del caso. El objetivo de usar el CIF de la empresa de este señor está claro: cuando la trama se descubriese, toda la culpa recaería en la expareja de la madre, un hombre ajeno a esta acusación. La Policía Nacional pedirá al juzgado que instruye la causa, al que ya ha dado traslado de las actuaciones, que se investigue también a David Casanova por un presunto delito de usurpación de identidad.

Fernando, uno de los afectados, en la casa de la que se tiene que mudar; junto a imágenes de la vivienda de Andrijana, que ya ha contratado a una nueva empresa de reformas Tania Sieira

Cinco personas han denunciado en la comisaría de Tetuán al falso arquitecto por la presunta estafa cometida con Sector Reforma. Ellas se unen a los afectados por Alda Home, superando ya la treintena de engañados que no pueden disfrutar de sus hogares, destruidos. «El 'modus operandi' siempre es el mismo, como hacía con las otras empresas. Las víctimas llegan a él a través de portales web que les proporcionan varios presupuestos. Lo eligen por la confianza que les da y, al firmar el contrato, pide que se le pague un 30%. El resto, lo ingresan en cuotas», explican las fuentes policiales consultadas. Entre las nuevas víctimas de Sector Reforma, el perjuicio económico oscila entre los 12.000 y los 40.000 euros. «Queda claro que la voluntad nunca es concluir, solo empezar la reforma, cobrar, dar largas y desaparecer», sentencian.

Andrijana conoció a David –o Carlos– en noviembre, un par de semanas después de ser detenido por la Policía Nacional por las supuestas estafas cometidas con Alda Home. El 19 de diciembre comenzaron los trabajos en su piso, proyectados para terminar el 15 de marzo. «Me inspiró mucha confianza, lo tenía todo cubierto, me mandó un proyecto que encajaba con mis gustos, recreaciones en 3D...», empieza su relato esta víctima, que pagó el 30% por adelantado y cada dos semanas le ingresaba lo que él demandaba en las certificaciones de obra. En total, 27.000 euros, consta en la denuncia.

En la calle

Pero pronto empezó a ver fallos. «Faltaba una semana para la entrega y no tenía las ventanas puestas, la cocina no la habían tocado, no había aire acondicionado ni radiadores...», añade la perjudicada. Tras dos meses de retraso, la obra se paralizó. Andrijana ha tenido que contratar a una nueva empresa para poder entrar a vivir a su casa.

Tirados –tras abonar inicialmente 20.000 euros de un presupuesto de 78.000– ha dejado también a Fernando y María. El matrimonio vendió hace cuatro meses su piso actual para mudarse al nuevo hogar que David se comprometió a reformar antes del 28 de mayo. «Este martes vino la empresa de mudanzas y no sabemos adónde iremos. Nos quedamos en plena calle», asegura Fernando, que ya ha empaquetado en cajas de cartón las pertenencias de toda una vida y se afana por encontrar un piso de alquiler.

Etapas del caso Octubre de 2022 Detención El 26 de octubre, la Policía Nacional detiene a David Casanova y a su madre por los presuntos casos de estafa cometidos con Alda Home. Llevaban operando año y medio y los investigadores creen que se embolsaron cerca de 700.000 euros. Diciembre de 2022 Vuelve a actuar En diciembre, menos de dos meses después de su arresto, firma los nuevos contratos de rehabilitación con Sector Reforma. En noviembre caza ya a alguna de las víctimas. La Policía, por ahora, solo lo acusa a él de los nuevos casos de supuesta estafa. Hay, al menos, cinco denuncias de afectados.

Se atreve a dar la cara solo con un objetivo. «Sé que con alguien así nunca voy a encontrar justicia económica, sí que espero que pase una temporada a la sombra porque no tiene escrúpulos. Mi intención es que no haga daño a otras familias», hace hincapié esta víctima.

Él se negó a pagar más dinero porque las certificaciones no se ajustaban a lo ejecutado: tardaron solo un mes solo en desescombrar. Con la obra en 'stand-by', intentaba ponerse en contacto con David, pero dejó de contestarle. Localizarlo no es tarea sencilla. En la página web de Sector Reforma, que la Policía ya ha solicitado que se cierre, David se vanagloria de «cumplir los plazos» y da una explicación a por qué no tiene oficina para atender a sus clientes, algo que ellos le demandan en reiteradas ocasiones.

Su despacho –dice– estaba en el edificio de la calle de General Pardiñas que sufrió en mayo del año pasado una explosión por escape de gas. Mentiras, mentiras y más mentiras. Este diario ha intentado ponerse en contacto con sus representantes legales, pero no ha obtenido respuesta. Mientras tanto, la Policía no descarta que el número de víctimas siga en aumento.