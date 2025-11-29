Suscribete a
El notario de José Luis Moreno, acusado de estafar 550.000 euros

Enrique Beltrán habría dado fe de un contrato de inversión que fue un engaño a una empresa

La red de Moreno montó un 'plató-oficina' para conseguir un crédito

Salida de José Luis Moreno tras declarar por el caso Titella en septiebre de 2023
Carlos Hidalgo

Enrique Beltrán Ruiz, el notario detenido durante la operación Titella (marioneta, en catalán) como presunto facilitador del productor y ventrílocuo José Luis Moreno para hacerse con alrededor de 50 millones de euros, vuelve a estar señalado por otra supuesta víctima. Aunque no está procesado ... finalmente en el caso del mediático gurú televisivo, a Beltrán le señala otra empresa como el muñidor de una estafa que ascendería, en primer término, a 550.000 euros, sin contar el lucro cesante, el daño emergente ni el reputacional, que escalarían la cantidad total reclamada a 2,1 millones. Junto al notario hay denunciados tres responsables, así como la propia mercantil Verum.

