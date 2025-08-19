Estos son los nombres de niño y niña más populares en Madrid: cuáles son y qué significan

La llegada de un bebé a una familia es un gran momento plagado de emoción, sentimientos y también, por qué negarlo, muchas dudas, preguntas y decisiones que afrontar. En este sentido, una de las más importantes, y que seguramente en muchos hogares está pensada incluso antes de la concepción del bebé, es la elección del nombre.

Así, muchos han soñado en el día en que se convertirán padres y tienen una lista en mente de los nombres que más les gustarían para sus retoños. En muchos casos este ranking es inamovible por mucho que pasen los años pero la onomástica no escapa de tendencias y también va cambiando a partir de las modas que van entrando en nuestra sociedad.

Un buen sitio en el que notar esta evolución de los nombres elegidos es consultar los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los nombres puestos. El perfil @madrid_secreto, que cuenta todo tipo de detalles sobre el día a día en la región, acaba de recordar los más populares según el último ranking del INE, publicado en 2024, y la publicación supera en menos de 24 horas las 8522.000 visualizaciones. Estos son el 'top 10', tanto en niños como niñas, y sus significados.

Nombres de niño más puestos en Madrid

El ranking con nombres más repetidos contará, con toda probabilidad, con José, Antonio, Francisco y Juan. Pero a día de hoy, mandan otros nombres más actuales. El ranking lo encabeza Mateo, una elección que resulta curiosa porque, aunque cada vez haya menos feligreses, tiene un alto vínculo con los evangelios y la religión. Mateo significa 'regalo de Dios'.

Le sigue Lucas, un nombre que se refiere a algo luminoso o resplandeciente. Martín, que por mucho que pasen los años es muy puesto, es el tercero más elegido y hace alusión a Marte, el dios romano de la guerra. Se entiende, pues, que los Martín son guerreros. Hugo es el cuarto más elegido para ellos en Madrid y alude a alguien con espíritu inteligente y lo sigue Alejandro, que actualmente se pone mucho en formato recortado (Alex) y que viene a significar que uno es protector o defensor.

'Top 10' de nombres de niño más puestos en Madrid según el INE Mateo

Lucas

Martín

Hugo

Alejandro

Álvaro

Pablo

Nicolás

Daniel

Leo

De la lista también llama la atención de la presencia de Leo, un nombre relativamente nuevo en cuanto a tendencia onomástica. Hace décadas no solía elegirse y ahora, sea por Leo Messi o por la moda de elegir nombres cortos, está en auge. Leo es una variante de León y hace referencia al mamífero y a su fortaleza.

Nombres de niña más puestos en Madrid

En cuanto a ellas también se percibe un claro cambio y ni Rosa ni Almudena ni Carmen están entre los más puestos. El ranking lo encabeza Sofía, que proviene del griego y que significa 'la que tiene sabiduría', y lo sigue Lucía, otro clásico por mucho que pasen los años que es de origen latino y que está asociado a lo brillante o luminoso.

En tercer lugar en el ranking del INE aparece Olivia, un nombre que se asocia a una persona pacífica y que a pesar de ser de toda la vida en los últimos años ha ido a más. Lo mismo ocurre con Martina, que igual no era muy elegido hace décadas y que ahora triunfa: es la variante femenina de Martín y significa 'guerrera'. En quinto lugar está Julia, que para muchos se alude a una persona 'llena de juventud'.

'Top 10' de nombres de niña más puestos en Madrid según el INE Sofía

Lucía

Olivia

Martina

Julia

Emma

Paula

Vega

Valeria

Inés

Igual que ocurre con el 'top' de los niños, en el de ellas hay nombres de toda la vida, como Inés (que viene a significar sagrada), Valeria (que alude a una persona fuerte y poderosa) o Vega (que para muchos se asocia a una estrella que viene del cielo) que en las últimas décadas han vuelto a usarse más. Emma, que funciona mucho a nivel internacional, también está muy de moda. Esta última, descendiente de 'Emmanuela', se entiende como descendiente de la fortaleza o el poderío.