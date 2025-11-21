Los nombres favoritos para niños y niñas en Madrid en 2024: la Región sigue la moda de España

La llegada de un recién nacido es siempre motivo de ilusión para muchas familias en España. Desde el conocimiento del embarazo o del sexo del bebé, las parejas buscan el nombre perfecto para su futuro hijo o hija.

Algunos se escuchan más que ... otros y la razón es, sencillamente, que en la elección del nombre también hay preferencias y modas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles los datos de los nombres más comunes de los niños y niñas nacidos en España durante el año 2024. A nivel nacional, el listado lo encabezan Sofía en el caso de las niñas y Mateo en el caso de los niños.

¿Quieres saber cuáles han sido los nombres más frecuentes de los nacidos en 2024? 🍼



👧Sofía, Lucía y Martina

🧒Mateo, Hugo y Martín

Y a ti, ¿qué nombre te gusta?



Nombres más frecuentes de los recién nacidos 2024 @es_INE

👇https://t.co/3dvwYdhlDp#INE #nombres pic.twitter.com/VLD1dagGoH — INE España (@es_INE) November 19, 2025

Los nombres preferidos para los recién nacidos en Madrid en 2024

El listado del INE permite también saber las preferencias de los padres según la provincia. En el caso de Madrid, la Región sigue la estela de los nombres preferidos en el conjunto de España.

Los nombres más frecuentes de niños nacidos en Madrid en 2024

En el caso de los niños, Mateo fue el preferido por los padres, al igual que ocurre en los datos nacionales. Este se afianza en su liderazgo en la provincia ya que es el más elegido por los padres madrileños desde 2018. Un año antes, en 2017, ocupaba la tercera posición por detrás de Lucas y de Daniel.

En el pasado 2024, de todos los niños que nacieron en la provincia de Madrid, 640 se llamaron Mateo. Le siguen Martín (475), Alejandro (446), Lucas (442) que baja tras varios años entre la segunda y la tercera posición, Pablo (440), Hugo (410), Daniel (393), Gonzalo (384), Leo (371) y Álvaro (370).

Los nombres más elegidos para niños nacidos en Madrid en 2024 Mateo: 640

Martín: 475

Alejandro: 446

Lucas: 442

Pablo: 440

Hugo: 410

Daniel: 393

Gonzalo: 384

Leo: 371

Álvaro: 370

El nombre de Mateo se ha puesto de moda en los últimos años. Según los datos disponibles en el INE, en España 51.350 hombres tienen este nombre y su edad media es de 15,6 años. Galicia, Cantabria, Asturias y La Rioja son las regiones en las que la tasa es mayor ya que se sitúa entre el 3,331 y el 4,971 por cada 1.000 habitantes. Madrid es de las provincias donde también es más habitual con una tasa por cada mil habitantes del 2,98 por 1.000.

Los nombres más frecuentes de niñas nacidas en Madrid en 2024

En el caso de las niñas, Sofía es el nombre preferido a nivel nacional. Y también en la provincia de Madrid donde ha liderado la lista en los últimos dos años. El nombre de Sofía ha desbancado a Lucía, que fue el favorito entre el 2020 y el 2022. Asimismo, Sofía recupera la primera posición que ya ocupó en el año 2019.

De las niñas que nacieron en 2024 en Madrid, 628 se llamaron Sofía. Los otros nombres favoritos y que constituyen en Top-10 de la Región madrileña son Lucía (554), Olivia (427), Martina (396), Vega (338), Julia (318), Paula (282), María (276), Emma (274) y Valeria (268).

Los nombres más elegidos para niñas nacidas en Madrid en 2024 Sofía: 628

Lucía: 554

Olivia: 427

Martina: 396

Vega: 338

Julia: 318

Paula: 282

María: 276

Emma: 274

Valeria: 268

Sofía también es un nombre relativamente reciente en España. Según los datos del INE, en total hay 95.898 mujeres que se llaman así en nuestro país y su edad media es de 19,3 años. En este caso, la mayor tasa se da especialmente en las regiones del centro de la Península. Madrid lidera con un 5,28 mujeres con este nombre por cada 1.000 habitantes. Le sigue Valladolid (5,21 por cada 1.000 habitantes), Toledo (5,09), Pontevedra (5,07), Guadalajara (5,03), Murcia (4,91) y Zaragoza (4,87).

La natalidad en España sigue cayendo

La natalidad en España volvió a caer en 2024, según los últimos datos publicados por el INE el miércoles. En España se registraron 318.005 nacimientos el pasado año, un 0,8% menos que en 2023.

La estadística revela también que de los 318.005 nacimientos que tuvieron lugar en España, 81.339 fueron de madre con nacionalidad extranjera, lo que supuso el 25,6% del total (frente al 24,4% en 2023). Los datos del INE también muestran la tendencia al alza de nacimientos de madres mayores de 40 años ya que en la última década han crecido un 7,3%.

En cuanto a los nombres más comunes en el conjunto de la población española. Antonio y María Carmen son los más comunes. En el caso del primero, hasta el 1 de enero de 2024, había un total de 603.004 personas con este nombre. En el caso del segundo, hasta el 1 de enero de 2024, el total de mujeres que se llaman de esta forma ascendió a 624.368. No obstante, ninguno de estos nombres se encuentran entre los favoritos en España en 2024 para los recién nacidos.