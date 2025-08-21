Las Noches Clásicas del Olivar, el último oasis musical del verano

Las noches de verano madrileñas todavía cuentan con una interesante oferta musical en directo que además se combina con una propuesta gastronómica de temporada. Son las Noches Clásicas del Olivar, una iniciativa que estará abierta al público hasta el 30 de agosto en el ... pintoresco Olivar de Castillejo.

El espacio es un jardín repleto de olivos centenarios situado en el distrito de Chamartín, por el que pasaron grandes personalidades de la vida intelectual, política y social de la época como Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno o Ramón Menéndez Pidal, después de que José Castillejo y su esposa Irene Claremont convirtieron este olivar de las afueras de Madrid en un centro clave de la «Edad de Plata» de la cultura española.

Los asistentes a sus conciertos estivales podrán disfrutar de varios espectáculos de música clásica (todos a las 20.15h, entradas 20 euros) al aire libre en un entorno único, organizados por la Fundación Olivar de Castillejo como un ciclo pensado como una oportunidad para jóvenes valores que mostrarán su pasión por la música en un espacio natural con más de cien olivos centenarios junto con almendros, jaras, retamas y romeros. La zona de conciertos está abierta al público de miércoles a sábado y contará con interpretaciones de la mano de diferentes formaciones de música clásica. Además, se ha preparado una zona de ambigú para los asistentes.

El ciclo, que arrancó a finales de junio, recibe este jueves 21 de agosto al violonchelista Mon-Puo Lee, que interpretará piezas de Gaspar Cassadó y Zoltán Kodály. Nacido en Madrid en el seno de una familia de artistas taiwaneses, Mon-Puo estudió con Natalia Shakhovskaya en Madrid y con el profesor Jens-Peter Maintz en Alemania. Siempre interesado en seguir desarrollándose y aprendiendo, está completando un posgrado con el violinista Rainer Schmid y el pianista Claudio Martínez Mehner en Basilea. También ha estudiado improvisación con Noam Shivam.

Mon-Puo ha sido galardonado en certámenes internacionales como el Concurso Isang Yun (Corea del Sur), el Concurso Enescu (Bucarest), el Concurso Brahms (Austria) y el Concurso Davydov (Letonia). Reconocido por su talento y su contribución a la música clásica en España y Taiwán, recibió el título de «Músico Extraordinario» en Madrid y de «Embajador de la Cultura» en Taiwán.

Ha sido miembro del cuarteto Kelemen durante tres años y ha colaborado en música de cámara con artistas como Robert Levin, Clara Jumi-Kang, Vilde Frang y Alexander Gadjiev. Además, como solista, Mon-Puo ha actuado con orquestas de renombre mundial como la Berliner Symphoniker, la Deutsches Kammerorchester Berlin, la Enescu Festival Orchestra, la Nüremberg Symphoniker, la Orquesta de Cámara de Andrés Segovia, la Camerata Taiwan y la JenaerSymphoniker bajo la dirección de Michael Sanderling, AlexandreBloch, David Geringas o Alvaro Albiach.

Mañana viernes 22 será el turno de Jaime Díaz-Pallarés al cello y Cristina Sanz al piano, con repertorio de Chopin y Schumann, y el sábado 23, Juan Barahona interpretará al piano grandes composiciones de Bach, Mozart y Liszt.

La última semana tendrá como protagonistas al pianista Sebastián Chames con el saxofonista tenor Inoidel González, que el miércoles 27 tocarán composiciones originales de Sebastián Chames y algunos temas de jazz de compositores como Thelonious Monk o George Gershwin; al Cuarteto Bauhaus (Alfonso Nieves, violín. Jorge Llamas, violín. Samuel Palomino, viola. Irene Celestino, violonchelo), que llegará con su espectáculo 'Inspiración Folclórica' el jueves 28; y a Ángel Laguna, que dará vida con su piano a clásicos de Schubert, Beethoven y Bach.

El ciclo llegará a su fin el día 30 de agosto con un recital especial de clausura protagonizado por la soprano Tatiana Melnichenko y el barítono Vladimir Polishchuk acompañados en escena por la pianista Cristina Sanz.