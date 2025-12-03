Suscribete a
ABC Premium

La noche violenta del Frente Atlético en un karaoke de Ventas

Una veintena de radicales coreó consignas neonazis en el interior de Nabucco, antes de que varios de ellos agredieran a un joven seguidor del Sevilla

La nueva violencia en el fútbol: los ultras se mudan a grupos modestos

El karaoke de la calle de Alcalá donde tuvo lugar la pelea
El karaoke de la calle de Alcalá donde tuvo lugar la pelea ABC
Aitor Santos Moya

Aitor Santos Moya

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entraron buscando bronca y no tardaron en encontrarla. Una turba de ultras del Frente Atlético sembró el caos el pasado fin de semana en un karaoke de la calle de Alcalá, muy próximo a la plaza de toros de Ventas, horas después de que ... su equipo jugara en el Metropolitano frente al Oviedo. En concreto, cinco, toda vez que el partido finalizase a las once de la noche y el grupo de aproximadamente veinte individuos irrumpiera en el local a las 4 de la madrugada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app