La Noche de los Libros será un gran festival literario de cuatro días

Libromad nacerá en 2026 con más de 300 actividades en al menos 60 municipios

La calle más literaria de Madrid cumple 100 años

Taller de escritura creativa en la plaza de Murillo
E. Gómez

La Comunidad de Madrid ha decidido dar un paso más en su compromiso con la lectura. Han pasado veinte años desde la puesta en marcha de La Noche de los Libros, el gran evento multidisciplinar sobre la literatura organizado cada año por la región ... que evolucionará y se transformará en Libromad, la Semana del Libro de Madrid, un nuevo festival literario que verá la luz en 2026 y que convertirá durante cuatro días a toda la región en un gran escaparate cultural.

