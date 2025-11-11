La Noche de los Libros será un gran festival literario de cuatro días

La Comunidad de Madrid ha decidido dar un paso más en su compromiso con la lectura. Han pasado veinte años desde la puesta en marcha de La Noche de los Libros, el gran evento multidisciplinar sobre la literatura organizado cada año por la región ... que evolucionará y se transformará en Libromad, la Semana del Libro de Madrid, un nuevo festival literario que verá la luz en 2026 y que convertirá durante cuatro días a toda la región en un gran escaparate cultural.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante una visita con motivo del Día de las Librerías a uno de estos establecimientos. Según explicó, este proyecto «busca dinamizar la actividad de las librerías y bibliotecas de la región y, especialmente, promover la venta de libros durante cuatro días en los que sucederán eventos que por su atractivo harán que más ciudadanos se acerquen a estos espacios». «Apoyar a la red librera de la región es favorecer el acceso a la cultura», subrayó el consejero, quien destacó que el nuevo formato responde a las propuestas y opiniones de libreros, bibliotecarios, editores y gestores culturales.

El festival se celebrará en torno al Día del Libro, el 23 de abril, y se extenderá de jueves a domingo, frente al modelo de una única jornada de La Noche de los Libros, con el fin de facilitar que las personas interesadas puedan acudir a más de un acto entre todos los que tendrán lugar. De esta manera, los madrileños podrán disfrutar de un programa más amplio y diverso, con más de 300 actividades repartidas por al menos 60 municipios de la región.

La programación incluirá encuentros con autores, narraciones, dramatizaciones, tertulias literarias, talleres, actuaciones musicales, proyecciones de cine e itinerarios literarios, además de un acto central de carácter lúdico-festivo. Muchas de estas actividades se desarrollarán en librerías, bibliotecas y espacios al aire libre. Así, el objetivo es celebrar esa pasión lectora, seguir acercando los libros a todos los rincones de la Comunidad y conmemorar este hábito no sólo durante un día, sino durante toda una semana.

La renovación de esta fiesta literaria parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español y se enmarca dentro del conjunto de medidas que el Gobierno regional impulsa para fortalecer el tejido librero y editorial. Entre ellas destacan el acuerdo marco para la compra de libros destinados a bibliotecas públicas de gestión autonómica, del que ya se han beneficiado 120 establecimientos, y las ayudas a la modernización de librerías, que han permitido poner en marcha 334 proyectos en toda la región. A ello se suma un programa de formación en gestión de librerías desarrollado junto con la Uned y la Asociación de Libreros de la Comunidad de Madrid, así como el apoyo institucional a la Feria del Libro de Madrid y a otros certámenes literarios.

Superando la media nacional

La Comunidad de Madrid consolida su liderazgo nacional en hábitos de lectura: el 76,8% de los madrileños son lectores de libros, frente al 70,3% de la media española. Entre los jóvenes, la cifra asciende hasta un 85,8%. Además, el 72,1% lee por ocio en su tiempo libre, muy por encima del promedio estatal y un 28,9% lee por motivos de trabajo o estudios, frente al 65,5% y 25,2% de la media nacional, respectivamente.

Con 392 librerías –el 14% del total nacional, con 2.792 establecimientos en toda España–, Madrid es también la región con mayor densidad de librerías independientes: 5,7 por cada 100.000 habitantes, según datos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal).