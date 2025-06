Niña Coyote & Chico Tornado: «Madrid sigue siendo una ciudad top para el rock, nunca decepciona»

La fascinación por el desierto de Joshua Tree, el cañón del Colorado y las llanuras del salvaje oeste llevó a Úrsula Strong (batería) y Koldo Soret (guitarra y voz) a hacer las maletas y cruzar el océano en 2006 para ver tan cinematográficos paisajes con sus propios ojos. Luego repitieron varias veces, y fue en otra de sus odiseas norteamericanas cuando adoptaron sus nombres de guerra, Niña Coyote y Chico Tornado, en sendas escenas no menos peliculeras.

«Pasamos varias temporadas en California antes de crear la banda, y como somos dos animalicos muy sociables pues tenemos muchos amigos allí, con los que seguimos manteniendo relación», explica Úrsula. «Una vez fuimos con ellos al desierto californiano, que es como un centro de fuerza para nosotros, ¡yo veo esas rocas rojas y me transformo! (risas). De hecho a mí me pusieron el apodo medio en broma porque me subí a una de esas rocas y no me quería bajar de allí. Decían «mírala, parece un coyote»», ríe la baterista al recordarlo.

Noticia Relacionada Linkin Park anuncia un gran concierto en Rivas Vaciamadrid el 23 de junio de 2026 Nacho Serrano El grupo estadounidense pone las entradas a la venta el próximo 6 de junio, mientras la región se prepara para un verano lleno de música en directo

Lo del mote de su compañero surgió de una forma completamente diferente, pero no menos divertida. «Después de llevar dos meses viajando por ahí, fuimos a conocer el local de ensayo de unos amigos. Como él no había tocado la guitarra en todo ese tiempo, tenía mucho mono y fue llegar y volverse como un diablo de Tasmania. Al llegar al local había un montón de guitarras, bajos, baterías y micrófonos, y él se puso a probarlos todos uno detrás de otro como un niño pequeño en una juguetería. Nuestros amigos dijeron «he looks like a tornado, the tornado boy» («parece un tornado, el chico tornado»), y ahí se quedó, Niña Coyote y Chico Tornado, como una pareja de superhéroes (risas)».

Poco después lanzaron su primer álbum, un soplo de aire fresco en la escena de rock nacional que ha continuado expandiéndose con más discos hasta el día de hoy, en el que presentan el número seis, titulado 'Atea', que significa 'La puerta' en euskera, el idioma con el que han conquistado amantes del guitarreo más fiero por medio mundo, desde México a Japón pasando por Estados Unidos, Argentina, Rusia, Chile, Francia, Bélgica o Italia. «A la mayoría les parece un idioma muy exótico, les gusta la sonoridad que tiene, y luego es verdad que en unos países genera más curiosidad que en otros. Pero siempre es divertido, porque en casi todos estos lugares te entienden igual de mal si cantas en euskera que si cantas en castellano».

El nuevo disco del dúo, que presentan este viernes en la sala El Sol (21h, entradas a 18 euros) dentro del festival Sound Isidro, es «menos denso, más directo, y más enrabietado» que los anteriores. «Estamos en 2025, y cualquiera que vea las noticias todos los días lo entenderá», dice Úrsula con tono resiliente. En cualquier caso, es un trabajo que en cierta manera hacer honor a su título porque abre una nueva etapa para Niña Coyote eta Chica Tornado, «en la que los cimientos ya están asentados, en la que ya no tenemos que demostrar qué banda somos, así que podemos jugar con más estilos sin complejos ni miedos».

MÁS INFORMACIÓN El resurgir del circuito madrileño: las salas de conciertos baten su récord de asistencia

Este dúo donostiarra podrá coquetear con los géneros que quiera, de hecho en su anterior trabajo se atrevieron hasta con la cumbia, pero es innegable que tiene una base pétrea de referentes ineludibles «entre los que están los Cramps, Stooges, MC5, Motörhead, Queens of the Stone Age, Black Sabbath, Led Zeppelin… ¡Y te lo digo así, desde la humildad!», bromea Úrsula, enumerando una lista que debería poner los dientes largos a cualquier rockero de pro para animarle a ir a verlos este viernes a la Sol. «Madrid es una ciudad que nos recibió muy bien cuando empezamos, también porque hace diez años había mucha escena de garaje. Pero la verdad es que después nunca nos ha decepcionado, siempre ha venido gente a vernos a los conciertos que hemos dado estos años, y hoy en día sigue siendo una ciudad top para el rock», sentencia Ursula.

FECHAS GIRA

Madrid (6 de junio - Sound Isidro)

Torrelavega (7 de junio - Argumosa Fest)

Donostia (14 de junio)

Orereta (22 de julio)

Zarautz (11 de agosto)

Azpeitia (20 de septiembre)

Irún (27 de septiembre)

Bilbao (23 de octubre)

Burdeos (31 de octubre)

Lleida (7 de noviembre)

Castellón (8 de noviembre)

Pamplona (20 de noviembre)

Donostia (21 de noviembre)

Gasteiz (19 de diciembre)