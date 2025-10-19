Los neonazis de Núcleo Nacional ponen su lupa en los sintecho

Decenas de neonazis de la organización Núcleo Nacional se agrupaban ayer por la tarde frente a la Junta Municipal de Vicálvaro en una protesta contra la futura puesta en marcha de un centro de acogida municipal para personas sin hogar en El Cañaveral. Entre ... ellos se encontraba Cristina, que junto a muy pocos vecinos de este barrio madrileño expresó a ABC: «Lo que queremos es que nos expliquen por qué se da prioridad a una construcción de este tipo, cuando aún faltan comisarías, centros de salud y otros servicios básicos, y también de dónde proviene la partida presupuestaria». Aventuró que un centro de este tipo «traerá inseguridad al barrio».

Paralelamente, organizaciones vecinales de Vicálvaro –Resistiremos Vicálvaro, la asociación Vicálvaro, El Cañaveral Azanza (Aveca) y Valdebernardo (Afuveva)– convocaron una contramanifestación contra el fascismo, la xenofobia y la aporofobia, en repulsa a estos ultras, en el jardín de las Brigadas Internacionales. Estaban a apenas 300 metros de donde se encontraban los miembros de Núcleo Nacional, convocados bajo el lema «Defendamos la seguridad de nuestros barrios».

También radicales de izquierda como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR) y los Bukaneros anduvieron llamando por sus canales internos a acudir a enfrentarse contra sus antagonistas. «Los nazis de Núcleo Nacional pretenden sembrar su odio este sábado en Vicálvaro. Es nuestra obligación plantarles cara y pararles los pies. ¡Unámonos contra la bestia fascista! ¡No pasarán!», rezaban sus mensajes. Sin embargo, en el jardín de las Brigadas Internacionales todo transcurría con normalidad. El lugar permaneció sin manifestantes y la convocatoria de Núcleo Nacional transcurrió sin incidentes, en un ambiente pacífico pero lleno de mensajes de odio.

Sólo media hora después del inicio del acto, mientras que la líder del ya extinto grupo ultra Bastión Frontal, Isabel Peralta, tomaba la palabra megáfono en mano y afirmaba que «España necesita dirección y justicia», un vecino, a gritos de «¡fascistas!», provocó la reacción inmediata de los miembros de Núcleo Nacional. «Dejadlos que se entretengan con sus tonterías, de esto ya se encarga Policía y seguridad. No pueden hacer nada», expresó el líder de la organización, Enrique Lemus, antes de ceder nuevamente la palabra a la conocida cabecilla neonazi.

«Esta es nuestra tierra, y hay que defenderla», «Moros no, España no es un zoo», «Guarro muerto, abono para mi huerto», «España cristiana y no musulmana», «Pedro Sánchez, hijo de puta», «Ayuso, payasa, los menas a tu casa» y «Esta es la juventud de España» fueron algunos de los cánticos que apenas un centenar de ultras, escondidos tras pasamontañas, gritaban mientras levantaban el brazo y realizaban el saludo romano. «Estamos en todos lados», se podía leer en las pegatinas que colocaban, alguno de ellos menores, en distintas señales de la zona.

Los comienzos del grupo

Tal como explicó este periódico tras informar de que ambas convocatorias fueron comunicadas en tiempo y forma a la Delegación del Gobierno –y que se esperaba que alrededor de 200 personas acudieran en representación de Núcleo Nacional, y medio centenar se reunieran en el jardín de las Brigadas Internacionales–, gran parte de los 300 integrantes de estos ultras proviene de Bastión Frontal, otra agrupación similar que adquirió notoriedad al manifestarse contra los centros de acogida de menores, como los de Hortaleza y Batán. Posteriormente, Bastión Frontal se disolvió y, al calor de las protestas contra Pedro Sánchez y su gobierno iniciadas en noviembre de 2023, surgió Noviembre Nacional, que poco después pasó a llamarse Núcleo Nacional. La organización se presentó oficialmente el 14 de abril de 2024, en el centro Armadáns, situado en el barrio de La Guindalera (Salamanca).