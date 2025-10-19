Suscribete a
ABC Premium

Los neonazis de Núcleo Nacional ponen su lupa en los sintecho

Pinchazo de la protesta ultra con un centro de acogida, que no secundaron los vecinos

Tensión ante la protesta de los neonazis de Núcleo Nacional contra un centro de acogida en El Cañaveral

Miembros de Núcleo Nacional, reunidos ayer en la Junta Municipal de Vicálvaro
Miembros de Núcleo Nacional, reunidos ayer en la Junta Municipal de Vicálvaro tania sieira

Enia Gómez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Decenas de neonazis de la organización Núcleo Nacional se agrupaban ayer por la tarde frente a la Junta Municipal de Vicálvaro en una protesta contra la futura puesta en marcha de un centro de acogida municipal para personas sin hogar en El Cañaveral. Entre ... ellos se encontraba Cristina, que junto a muy pocos vecinos de este barrio madrileño expresó a ABC: «Lo que queremos es que nos expliquen por qué se da prioridad a una construcción de este tipo, cuando aún faltan comisarías, centros de salud y otros servicios básicos, y también de dónde proviene la partida presupuestaria». Aventuró que un centro de este tipo «traerá inseguridad al barrio».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app