La Navideña de Plaza de España en Madrid: a qué hora abren los mercadillos, precios de la pista de hielo y árbol de Navidad interactivo

La Navidad ya se nota en el ambiente y en las calles de Madrid, especialmente desde que se produjo el encendido oficial de las luces el pasado sábado 22 de noviembre, llenando de color avenidas y plazas.

Con ello cobran protagonismo cientos de calles ... y plazas de la ciudad, destacando, además de las luces y girnaldas, elementos como los grandes árboles de Navidad repartidos por diferentes puntos de la ciudad y otras figuras gigantes como ángeles o belenes.

Otros de los grandes atractivos de estas fiestas en la capital son los mercadillos navideños o las pistas de patinaje sobre hielo, dos elementos que se unen en una de las ubicaciones más míticas de la Navidad madrileña: Plaza de España.

En pleno centro, el mercadillo de Plaza de España, bajo el nombre de La Navideña, se alza como uno de los puntos neurálgicos de estas fiestas y, este año, vuelve a transformarse en una auténtica villa navideña.

La Navideña reúne pista de hielo natural, árbol de Navidad interactivo y un gran mercadillo, convirtiéndose en un plan perfecto para ir con amigos, en pareja o en familia en estas fechas, todo ello acompañado de propuestas gastronómicas y actividades pensadas para todos los públicos. Para que no te pierdas nada, te contamos todos los detalles sobre el pueblo de la Navidad en pleno centro de Madrid.

Fechas y horarios de La Navideña, el mercadillo de Navidad de Plaza de España

Tal como se indica desde la web de turismo de Madrid, este espacio está abierto al público desde el 27 de noviembre hasta el 11 de enero de 2026, después de que se retrasara la inauguración prevista para el 25 de noviembre a causa de la necesidad del consistorio de modificar elementos decorativos.

Horarios de la Navideña en Plaza de España Lunes a viernes: de 12.00 a 22.00 h

Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 22.00 h

24 y 31 diciembre (pista de hielo): abierta hasta las 18.00 h

24 y 31 diciembre (zona gastronomía): abierta hasta las 20.00 h

5 enero (pista de hielo): abierta hasta las 18.00 h

5 enero (zona gastronomía): abierta hasta las 22.00 h

Pista de hielo natural de 600 metros cuadrados

La gran protagonista de La Navideña suele ser la pista de hielo natural de 600 metros cuadrados, instalada al aire libre en plena Plaza de España. Basado en años anteriores, cada pase de patinaje tiene una duración aproximada de 30 minutos, tiempo que puedes aprovechar para practicar tu patinaje o, si ya lo dominas, dar varias vueltas y disfrutar del ambiente.

Precios de la pista de patinaje sobre hielo de La Navideña Entrada normal: 9,50 euros

Entrada pista de hielo + guantes: 11,50 euros

Alquiler andadores bajo disponibilidad en taquilla: 3,50 euros

Árvol de Navidad interactivo, mercadillo y villa navideña

Como adelantábamos, junto a la gran pista de hielo destaca un árbol de Navidad gigante interactivo, concebido como elemento central del decorado y punto de referencia para sacarse fotos y disfrutar del espectáculo que ofrece. Y es que este año podrás entrar dentro del árbol de 12 metros cuadrados y descubrir un interior iluminado y la música sincronizada que se emite desde este elemento.

A su alrededor se despliega el habitual mercadillo navideño compuesto por 40 casetas de productos de artesanía, decoración, joyería, complementos y regalos. La oferta se completa con puestos de comida rápida y restaurante El Alpino, ideal para entrar en calor tras patinar. No faltan dulces tradicionales como los churros con chocolate, muy presentes en esta época del año.

En la web oficial de La Navideña puedes consultar más detalles y actividades, como actuaciones musicales, exhibiciones de patinaje sobre hielo, Casa de Papá Noel, pasacalles y mucho más.