Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos
Directo
Investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

La Navideña de Plaza de España en Madrid: a qué hora abren los mercadillos, precios de la pista de hielo y árbol de Navidad interactivo

Esta es una de las ubicaciones estrella durante la Navidad madrileña, albergando algunas de las atracciones más populares

Mapa de luces de Navidad en Madrid 2025: calles donde están puestas y cómo son

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

La Navideña de Plaza de España en Madrid: a qué hora abren los mercadillos, precios de la pista de hielo y árbol de Navidad interactivo
La Navideña de Plaza de España en Madrid: a qué hora abren los mercadillos, precios de la pista de hielo y árbol de Navidad interactivo RR.SS
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Navidad ya se nota en el ambiente y en las calles de Madrid, especialmente desde que se produjo el encendido oficial de las luces el pasado sábado 22 de noviembre, llenando de color avenidas y plazas.

Con ello cobran protagonismo cientos de calles ... y plazas de la ciudad, destacando, además de las luces y girnaldas, elementos como los grandes árboles de Navidad repartidos por diferentes puntos de la ciudad y otras figuras gigantes como ángeles o belenes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app