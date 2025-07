Natalia Lafourcade: «En mi gira estadounidense había asientos vacíos por el miedo a la deportación»

Las explosiones de belleza abrumadora, en los discos de Natalia Lafourcade, son como una puesta de sol en un nuestro lugar favorito. Sólo hay que esperar, sin prisas ni distracciones, a que lleguen para maravillarnos como la primera vez. En 'Cancionera' lo ... vuelve a conseguir como siempre, sin imposturas, siendo como es ella, transmitiendo más que exhibiendo, y además acompañada de colaboradores de enorme sensibilidad artística como Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, Diego del Morao, El David Aguilar y Gordon Hamilton. Todo grabado en directo y en cinta analógica, sin interrupciones, ni ediciones, con la ayuda de Adan Jodorowsky, quien trabajó con ella en su reciente álbum ganador del Grammy 'De Todas Las Flores'.

Después de presentarlo en Estados Unidos con una gira que ha llamado 'El Teatro de la Canción', en la que diseñó una puesta en escena con su narrativa y sus personajes, la artista mexicana ha venido a Europa para comprimir la emoción en un formato íntimo a guitarra y voz que derrite el acero, y con el que este viernes conquistará el Teatro Real de Madrid, ante de pasar por Santiago de Compostela (día 29), la Real Fábrica de Cristales de La Granja (día 31), el festival Starlite (2 de agosto) y el Cap Roig Festival de Gerona (4 de agosto).

Noticia Relacionada Natalia Lafourcade, Ara Malikian y Camela se darán cita en las Noches Mágicas de La Granja ABC La programación, pensada para todos los públicos, incluirá también actuaciones de grupos como Los Secretos y Café Quijano

Los que graban en cinta analógica en estos tiempos de IA, son como los habitantes de esa aldea gala que resiste.

Es el mundo que nos ha tocado vivir. Y yo no sé cómo luchar contra ese mundo de inteligencia artificial, la verdad.

Pues haciendo discos como este, ¿no?

Supongo que sí. Una de las cosas que más disfruto de la vida es conectar con otras personas a través de la música, para crear colectivamente. La creatividad colectiva es algo que me interesa mucho, me gustan sus frutos. Nunca sabes cómo va a evolucionar, y grabando en tomas completas en directo, te empuja a tener presencia, concentración, comunicación, comunión. Eso es totalmente lo contrario a la IA. Soy consciente de que nos dirigimos hacia un cambio irremediable en la industria musical, pero también sé que nunca dejará de haber personas que entiendan la música de otra manera, que vaya más allá de cualquier tecnología.

¿Cómo conoció a Israel Fernández y Diego del Morao, que la acompañan en la canción 'Amor Clandestino'?

A Israel lo conocía de hace tiempo, y el año pasado tuve la oportunidad de visitarlo en Jerez para hacer una colaboración. En ese viaje escribí la canción, y también conoció a Diego. Así que le invité a Israel a cantarla conmigo, y a Diego a sumarse con su toque. Para mí ha sido un sueño que vinieran a México a compartir su arte conmigo en el estudio. Son dos seres a los que quiero y respeto mucho, por su humanidad y por su nivel artístico.

¿Va contar con ellos en el Teatro Real?

Estoy cruzando los dedos para que los dos puedan, Tienen una agenda muy ocupada, pero estoy rezando para que ocurra en alguna de las fechas que tengo en España (risas).

¿'Cancionera' funciona como un alter-ego, de alguna forma?

Sí, es un alter ego porque permite conectar con aspectos muy auténticos de una, que están escondidos o que tienes miedo de mostrar. 'Cancionera' me ha servido para integrar todas las esencias que me dan forma como persona y artista, y para mostrarlas al mundo.

¿Qué tal han ido sus conciertos en Estados Unidos? ¿Ha notado que el público hispano está yendo menos a conciertos?

Claro que lo he notado, ¡lo he vivido! En muchos conciertos había asientos vacíos de gente que tenía su entrada, pero que no acudieron por miedo a que les pare la policía de inmigración. Hubo un momento en que me planteé parar la gira, pero me di cuenta de lo que la música hace por la gente en los momentos de sufrimiento, y decidí seguir. En Estados Unidos se percibe un ambiente muy denso. El mundo entero está en una situación muy difícil... Espero que no se ponga peor.