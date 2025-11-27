Suscribete a
Un narco lideraba desde prisión el envío de droga al extranjero en rascadores de gatos y bombones

Hay catorce personas detenidas, entre las que se encuentra uno de los cabecillas, acusados de delitos pertenencia a organización criminal y contra la salud público

Imagen de todo lo incautado por la Policía Nacional en los registros
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

El Grupo II de Crimen de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha desmantelado una banda dedicada a la exportación de droga al extranjero. Se han detectado dos envíos a Venezuela, otro a Chile y un cuarto a Australia. El ... inspector jefe de la Sección de Crimen Organizado, Francisco González, ha hecho énfasis en que el país oceánico es uno de los más complicados del orbe para introducir estupefacientes. Hay catorce personas, entre las que se encuentra uno de los cabecillas, un venezolano que dirigía las remesas desde la prisión de Soto del Real. Estaba a la espera de extradición por hechos similares.

