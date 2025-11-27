Un narco lideraba desde prisión el envío de droga al extranjero en rascadores de gatos y bombones

El Grupo II de Crimen de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha desmantelado una banda dedicada a la exportación de droga al extranjero. Se han detectado dos envíos a Venezuela, otro a Chile y un cuarto a Australia. El ... inspector jefe de la Sección de Crimen Organizado, Francisco González, ha hecho énfasis en que el país oceánico es uno de los más complicados del orbe para introducir estupefacientes. Hay catorce personas, entre las que se encuentra uno de los cabecillas, un venezolano que dirigía las remesas desde la prisión de Soto del Real. Estaba a la espera de extradición por hechos similares.

La investigación comenzó el pasado agosto, cuando lo agentes interceptaron un paquete de una empresa logística con destino a Venezuela. Era una piscina hinchable, en la que ocultaban 460 pastillas de MDMA y también en roca. Entonces, se supo que la actividad se desarrollaba desde 2023. La mafia contaba con máquinas de tornero, por ejemplo, para fabricar las pastillas; también manipulaban el tusi (la mal llamada cocaína rosa), que realmente es una mezcla de MDMA y trazas de ketamina; pero también cocaína, que ocultaban en objetos del día a día más insospechados, como rascadores y camas de mascotas o gatos hidráulicos.

En Collado Mediano tenían una especie de guardería para la mercancía y residían en pisos de Puente de Vallecas y El Cañaveral (Vicálvaro). Durante este año de investigación, se intervinieron dos paquetes más, con destino a Chile, con otros 5.000 comprimidos, y el de Australia, con 257 gramos de cocaína. Este ultimo era una prueba para ver la viabilidad de meter sustancias en la isla.

El 7 de octubre, se practicaron nueve entradas y registros en varios municipios de Madrid y en Peñíscola (Castellón). Se intervinieron más de 11 kilos de drogas, 11.000 euros en efectivo y 18 teléfonos móviles. Además de siete armas de fuego, cuatro blancas, dos vehículos, una máquina entablada, diez amortiguadores modificados para esconder las sustancias, cuadernos con la contabilidad manuscrita, siete relojes y joyas.

A los 14 detenidos en la operación Pool se les acusa de delitos pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Cuatro de ellos han ingresado en prisión.