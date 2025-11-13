Suscribete a
Napa: «Desde el éxito de 'Deslocado' cada vez nos sentimos menos 'deslocados'»

La banda de Madeira que representó a Portugal en Eurovisión debuta este viernes en España con un concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas

Cuando la banda portuguesa de pop de guitarras Napa representó a Portugal en Eurovisión 2025 con el éxito 'Deslocado', el tema se convirtió en un fenómeno viral global con más de 80 millones de reproducciones en Spotify y presencia en los tops ... virales de más de 30 países, incluyendo España, Italia, Brasil y México, arrasando también en TikTok.

