Napa: «Desde el éxito de 'Deslocado' cada vez nos sentimos menos 'deslocados'»

Cuando la banda portuguesa de pop de guitarras Napa representó a Portugal en Eurovisión 2025 con el éxito 'Deslocado', el tema se convirtió en un fenómeno viral global con más de 80 millones de reproducciones en Spotify y presencia en los tops ... virales de más de 30 países, incluyendo España, Italia, Brasil y México, arrasando también en TikTok.

Con un sonido que fusiona la energía de Arctic Monkeys y Red Hot Chili Peppers con la sensibilidad melódica de Caetano Veloso o los Beatles, Napa han pasado de tocar en una pequeña cueva en Madeira a llenar teatros y festivales en todo Portugal. Su propuesta mezcla frescura, emoción y un discurso musical muy internacional, que les ha llevado a girar por Londres, Dublín y ahora Madrid, antes de sus primeros Coliseos de Lisboa y Oporto en enero de 2026.

Este debut tendrá lugar en un marco de excepción, este viernes 14 de noviembre en la Plaza de Toros de Las Ventas, un recinto por el que han pasado algunas de las mayores leyendas de la música y que siempre trae buena suerte a quien actúa allí por primera vez.

La canción que les dio fama es una oda a sus orígenes madeirenses, que refleja la experiencia de los miembros de vivir «deslocados» («desplazados») del continente portugués. Con ella se presentaron al Festival da Canção, que ganaron tras quedar en cuarta posición por parte del jurado y segunda del televoto, y se convirtieron en los representantes de Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025, celebrado en Basilea (Suiza). Allí acabaron en la 21ª posición, con 50 puntos en total: 37 del jurado y 13 del televoto.

Formada en 2013, la banda está compuesta por Francisco Sousa (guitarra), João Guilherme Gomes (voz y guitarra), João Rodrigues (batería), Diogo Góis (bajo) y João Lourenço Gomes (piano). Hablamos con ellos sobre sus inicios y su futuro, sobre el salto repentino a la fama, sobre redes sociales... de todo menos de la polémica participación de Israel en Eurovisión, un tema del que prefieren no hablar para evitar controversias.

¿Habéis tocado antes en Madrid? ¿Cómo será este concierto en Las Ventas? ¿Habrá artistas invitados?

Nunca hemos tocado en Madrid, será la primera vez y estamos muy emocionados. Será un concierto sin invitados, pero con muchas sorpresas para quienes nunca nos hayan visto.

¿Qué es lo que más os interesa de la música española? ¿Algún nombre en particular?

Nos gustan C. Tangana y Rosalía.

¿Cómo fueron vuestros primeros pasos en la música?

Creamos la banda en 2013 en la isla de Madeira y en 2014 nos mudamos a Lisboa. Desde entonces hemos publicado dos discos, dado conciertos por todo Portugal y participado en Eurovisión 2025.

¿Cómo es la escena musical en Portugal en general, y en Madeira en particular?

Hay para todos los gustos, y cada vez más artistas de Madeira se hacen un hueco entre los artistas de Portugal continental, especialmente Van Zee, un gran artista madeirense con quien ya hemos colaborado.

Tocáis instrumentos en una era mayoritariamente digital, ¿os sentís un poco 'deslocados' en la industria musical actual?

Desde el éxito de 'Deslocado', nos hemos sentido cada vez menos como 'deslocados', ya que nuestra música ha llegado a mucha gente de diversos lugares, no solo a los fans de la música indie.

¿Os sentís cómodos en el mundo de TikTok? ¿Lo disfrutáis o es algo que tenéis que hacer por trabajo?

Sí, nos gusta compartir nuestras publicaciones de forma orgánica y el público se ha identificado con nosotros. Desde el éxito de 'Deslocado' en TikTok, tiene cada vez más sentido invertir en esta red social, que nos ha ayudado muchísimo a llegar a gente de todo el mundo.

¿Cómo fue el proceso de decidir presentaros a Eurovisión?

Primero, nos invitaron a participar en el Festival da Canção en Portugal y ganamos. Fue un honor ser elegidos para representar a Portugal en Eurovisión.

¿Cómo valoráis vuestro resultado en el concurso? ¿Cuál era vuestro favorito?

Nuestra música y nuestro mensaje llegaron a personas de todo el mundo, y ese es el mejor resultado que podíamos haber deseado. Nuestros favoritos fueron Ucrania, Lituania e Italia.

¿Cómo fueron los primeros días después del concurso?

Recibimos muchos mensajes y apoyo de todo el mundo. Lanzamos nueva música y comenzamos a preparar una gira de conciertos.

¿Qué proyectos tenéis en mente ahora?

Nuestro nuevo sencillo, 'Amor de Novo', sale esta semana en colaboración con la banda brasileña Jovem Dionisio. Estas son algunas de las oportunidades que se han presentado gracias a nuestro éxito internacional. Pronto grabaremos nuestro tercer álbum, que saldrá el año que viene, y estamos muy emocionados de poder trabajar con gente nueva y aportar un sonido renovado a este trabajo.