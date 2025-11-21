Dj Nano da un concierto sorpresa en el Intercambiador de Moncloa: «Me ha encantado que la gente lo viva con esta pasión»

Hay quien habla de él como referente español de la música electrónica, pero la tarde del viernes José Luis Garaña de los Cobos era otro ciudadano anónimo más en el interior del Intercambiador de Moncloa. Lo ha sido hasta que se ha subido a un ... escenario, tras una mesa de mezclas y frente a un letrero con su nombre. Entonces, ya no fue posible ocultar que allí se encontraba Dj Nano.

Sin previo anuncio, el artista de música electrónica se ha presentado con una mesa de mezclas en la Isla 1, rodeado de las dársenas de autobuses interurbanos, para celebrar que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid cumple cuarenta años.

En unos minutos, la estación se ha convertido en un escenario musical. David, que bailaba en círculo con sus amigos, ha definido la situación como «surrealista». Algunos de los viajeros, que mientras iban y venían se han detenido a bailar algunas canciones, se acumulaban en los alrededores, por lo que las escaleras mecánicas han sido detenidas para evitar las aglomeraciones.

Noticia Relacionada David Lynch, el músico del blues, la electrónica y el subidón Nacho Serrano El cineasta grabó tres álbumes de estudio, seis bandas sonoras, dos discos de spoken-word y una veintena de singles

Durante los 45 minutos de concierto, Dj Nano ha pinchado una canción que sacará en colaboración con Dani Martín en los próximos meses y que todavía no está acabada. También ha mencionado al fallecido artista Avicii. Al terminar, todavía había quienes pedían una última canción. «Otra, otra, otra», coreaban algunos. «Me ha encantado que la gente se encuentre con algo inesperado y lo viva con esta pasión. La música une a las personas, hace que nos alegremos», cuenta Dj Nano.

El artista, que ha pinchado en localizaciones como Miami, Nueva York o Dubái, no había avisado a sus seguidores en redes sociales y ha supuesto una sorpresa para muchos pasajeros que esperaban a sus transportes. «Estábamos yendo a coger el autobús y nos ha sorprendido esto, hemos escuchado la música y nos hemos quedado porque nos está gustando mucho», cuentan Catalina e Inés, dos jóvenes que esperaban a su transporte.

La improvisada pista de baile de Dj Nano, en Moncloa TANIA SIEIRA

El artista ha trasladado a este periódico sus nervios antes de comenzar porque, como ha asegurado, es una acción inédita en su carrera. «Estoy sin idea ninguna de lo que puede pasar, lo que sí deseo es que la gente se lleve un recuerdo bonito y que por lo menos se lleve una sonrisa, si no se quiere parar a bailar», afirmaba.

Cuarenta años de Consorcio

La localización ha sido elegida por la Comunidad de Madrid como muestra de agradecimiento a los viajeros que utilizan el transporte público en la región. El Intercambiador de Moncloa, el más longevo de la región, también celebra este año su trigésimo aniversario. Por él transitan una media de 300.000 usuarios al día, según datos de la Comunidad. Además, aseguran que el concierto ha respetado los itinerarios accesibles y la operativa habitual del espacio.

El artista madrileño acumula tres décadas de trayectoria entre ritmos urbanos y electrónicos, y ha mostrado su ilusión por esta oportunidad: "Es algo muy bonito, ya no solo para mí sino para toda la gente que hemos trabajado durante muchos años para que la música electrónica sea una rama musical más".

En los próximos tres meses, otros tres artistas sorprenderán en los intercambiadores de Avenida de América, Plaza Elíptica y Plaza de Castilla. Cuatro conciertos por cuarenta años de historia.