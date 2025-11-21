Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en Asturias

Dj Nano da un concierto sorpresa en el Intercambiador de Moncloa: «Me ha encantado que la gente lo viva con esta pasión»

El artista ha sorprendido a los pasajeros con un espectáculo en directo, durante 45 minutos, por la conmemoración del cuadragésimo aniversario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Dj Nano: «La electrónica no es un tipo poniendo música para que la gente se coma pastillas»

Dj Nano sorprende a los presentes, este viernes en Moncloa
Dj Nano sorprende a los presentes, este viernes en Moncloa TANIA SIEIRA

NATALIA LOIZAGA

Hay quien habla de él como referente español de la música electrónica, pero la tarde del viernes José Luis Garaña de los Cobos era otro ciudadano anónimo más en el interior del Intercambiador de Moncloa. Lo ha sido hasta que se ha subido a un ... escenario, tras una mesa de mezclas y frente a un letrero con su nombre. Entonces, ya no fue posible ocultar que allí se encontraba Dj Nano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app