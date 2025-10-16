Nace el premio Sentir Madrid, un galardón que reconocerá la difusión de la ciudad a través del arte y la cultura

El Ayuntamiento de Madrid crea el el premio Sentir Madrid, un nuevo galardón destinado a reconocer trayectorias destacadas en el ámbito cultural que hayan contribuido de manera significativa a retratar, representar o difundir Madrid desde cualquiera de las disciplinas artísticas y culturales como el ... cine, la literatura, la música, las artes plásticas, la fotografía, las artes escénicas o la arquitectura, entre otras. A finales 2025 se dará a conocer el primer ganador.

Este galardón, que no puede declararse desierto ni concederse a título póstumo, cuenta con una dotación económica de 10.000 euros. Está abierto a personas nacidas en Madrid o con una especial vinculación con la ciudad, cuya obra o carrera haya enriquecido la imagen de la capital.

En casos «excepcionales y debidamente motivados», el jurado podrá reconocer también aportaciones sobresalientes al ámbito cultural madrileño, con independencia de su disciplina artística o profesional.

Noticia Relacionada La granadina María Dueñas consolida su prestigio tras ganar dos premios Gramophone, los Grammy de la música clásica Guillermo Ortega La violinista se impone en la categoría de mejor artista joven y en el de mejor grabación por su álbum 'Paganini: 24 caprichos'

El jurado estará integrado por una presidencia de reconocido prestigio cultural, la delegada del área, el titular de una de las direcciones generales de la Coordinación General de Cultura y hasta cinco vocales elegidos entre personalidades del mundo de la Cultura.