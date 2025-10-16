Suscribete a
Nace el premio Sentir Madrid, un galardón que reconocerá la difusión de la ciudad a través del arte y la cultura

Cuenta con una dotación económica de 10.000 euros y no podrá quedarse desierto ni concederse a título póstumo

Cultura «sin censura» y apoyo a la tauromaquia en los Premios de la Comunidad de Madrid

Vista de la ciudad de Madrid al atardecer desde el hotel Riu JAIME GARCÍA
Amina Ould

El Ayuntamiento de Madrid crea el el premio Sentir Madrid, un nuevo galardón destinado a reconocer trayectorias destacadas en el ámbito cultural que hayan contribuido de manera significativa a retratar, representar o difundir Madrid desde cualquiera de las disciplinas artísticas y culturales como el ... cine, la literatura, la música, las artes plásticas, la fotografía, las artes escénicas o la arquitectura, entre otras. A finales 2025 se dará a conocer el primer ganador.

