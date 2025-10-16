Nace el premio Sentir Madrid, un galardón que reconocerá la difusión de la ciudad a través del arte y la cultura

El Ayuntamiento de Madrid crea el el premio Sentir Madrid, un nuevo galardón destinado a reconocer trayectorias destacadas en el ámbito cultural que hayan contribuido de manera significativa a retratar, representar o difundir Madrid desde cualquiera de las disciplinas artísticas y culturales como el ... cine, la literatura, la música, las artes plásticas, la fotografía, las artes escénicas o la arquitectura, entre otras. A finales 2025 se dará a conocer el primer ganador.
Este galardón, que no puede declararse desierto ni concederse a título póstumo, cuenta con una dotación económica de 10.000 euros. Está abierto a personas nacidas en Madrid o con una especial vinculación con la ciudad, cuya obra o carrera haya enriquecido la imagen de la capital.
En casos «excepcionales y debidamente motivados», el jurado podrá reconocer también aportaciones sobresalientes al ámbito cultural madrileño, con independencia de su disciplina artística o profesional.
El jurado estará integrado por una presidencia de reconocido prestigio cultural, la delegada del área, el titular de una de las direcciones generales de la Coordinación General de Cultura y hasta cinco vocales elegidos entre personalidades del mundo de la Cultura.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete