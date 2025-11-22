Suscribete a
ABC Premium

Este es el municipio de la Comunidad de Madrid donde más ha subido el precio de la vivienda: esta a 60 kilómetros de la capital

Los registros de Idealista muestran que en esta localidad de menos de 10.000 habitantes se ha disparado más de un 30% en el último año

El precio de la vivienda sube más de un 50% con Sánchez como presidente del Gobierno

Este es el muncipio de la Comunidad de Madrid donde más ha subido el precio de la vivienda: esta a 60 kilómetros de la capital
Este es el muncipio de la Comunidad de Madrid donde más ha subido el precio de la vivienda: esta a 60 kilómetros de la capital ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El problema del acceso a la vivienda es una de las grandes cuestiones de la actualidad. Un estudio de la escuela económica Esade y la Fundación Mutualidad certifica además que de esta cuestión también subyacen otras como la pérdida del poder adquisitivo de ... los jóvenes o la baja capacidad de ahorro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app