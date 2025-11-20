Suscribete a
Una mujer de 27 años da a luz en un portal del distrito Retiro, en Madrid

Los padres se iban al hospital, porque la madre había roto aguas y al bajar el primer escalón no pudo seguir

Parto humanizado: en qué fijarse para elegir el mejor hospital para dar a luz a tu bebé

Una mujer da a luz a su segunda hija en el portal de su casa.
Emergencias

EP

Una mujer de 27 años, embarazada de su segunda hija, ha dado a luz este miércoles en un portal ubicado en el distrito madrileño de Retiro, según ha informado Emergencias Madrid.

El parto ha tenido lugar en torno a las 20.15 horas, ... en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 24. A la llegada de Samur-PC la bebé ya había nacido.

