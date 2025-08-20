Mueren dos motoristas por salida de vía en Alcalá de Henares y Móstoles

El Summa112 en el lugar de los hechos

Dos conductores de motocicleta han fallecido en distintos accidentes de tráfico tras sufrir ambos una salida de la vía en la que circulaban. Uno de ellos se accidentó en la A-2 a la altura de Alcalá de Henares y el otro se siniestró en la M-856 en Móstoles.

Según informó este miércoles Emergencias 112 de Madrid, un hombre de 23 años perdió la vida en torno a las 20.30 horas del martes, tras una salida de vía en el kilómetro 35 de la A-2, dirección a Madrid, en la zona cercana a Alcalá de Henares.

Tras abandonar la calzada, el motorista terminó chocando contra un panel de señalización y, a la llegada de Summa112, la víctima ya estaba fallecida y sólo pudieron confirmar la defunción.

Asimismo, un hombre de 29 años murió esta madrugada en un accidente de tráfico en una carretera de Móstoles en el punto kilométrico 1.800 de la M-856, alrededor de las 6.30 horas, tras una nueva excursión de pista que acabó en una colisión contra una señal vertical de circulación.

El varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron las ayudas de Summ112, seguidamente le realizaron una reanimación cardiopulmonar avanzada y, finalmente, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona. Este accidente está siendo investigado por la Guardia Civil junto a la intervención de la Policía Local de Móstoles.