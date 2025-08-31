Suscribete a
Muere una mujer tras ser apuñalada por su hermano durante una discusión en Valdemoro

La víctima falleció en el hospital, a donde fue trasladada en estado crítico

Dos sanitarios en el lugar del suceso en Valdemoro
Amina Ould

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años por matar a su hermana mayor tras una discusión en el interior de su vivienda en la localidad de Valdemoro. La mujer falleció en el hospital, al que llegó en estado crítico.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del sábado en la calle de la República Argentina. Los sanitarios de Summa 112 se presentaron en esta ubicación tras recibir un aviso por una riña. A su llegada, se encontraron a la víctima, de 48 años, gravemente herida por una arma blanca bajo el esternón y en parada cardiorrespiratoria, de la que los sanitarios llegaron a sacar en dos ocasiones.

Una vez estabilizada, la trasladaron al hospital de Valdemoro en estado crítico, donde falleció. La Guardia Civil ha detenido al presunto agresor, Gus, conocido en la localidad.

