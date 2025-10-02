Muere un motorista de 62 tras sufrir una salida de vía en la M-50 a la altura de Majadahonda (Madrid)

El parón se debe a una incidencia en un tren, según ha informado la propia compañía a través de sus redes sociales
A su llegada, sanitarios del Summa 112 atendieron al herido, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Se inicia la reanimación pero, tras más de 40 minutos, no logran revertirla y solo pueden confirmar su fallecimiento.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de este accidente.
