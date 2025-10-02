Suscribete a
Muere un motorista de 62 tras sufrir una salida de vía en la M-50 a la altura de Majadahonda (Madrid)

El ocupante del vehículo se salió de la vía e impacto contra una mediana

EP

Un motorista de 62 años ha fallecido este jueves tras salirse de la vía mientras circulaba por la M-50 a la altura del municipio de Majadahonda, según ha informado Emergencias 112 Madrid.

El accidente se ha producido poco antes de las 16.15 horas en el punto kilométrico 76, cuando la moto, con un único ocupante, se salió de la vía e impactó contra la mediana.

A su llegada, sanitarios del Summa 112 atendieron al herido, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Se inicia la reanimación pero, tras más de 40 minutos, no logran revertirla y solo pueden confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de este accidente.

