Muere un motorista de 30 años en Arturo Soria tras perder el control y chocar contra dos vehículos

Un motorista de 30 años ha fallecido esta mediodía cerca del número 62 de Arturo Soria, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, sobre las 11.45 horas, cuando el motorista perdió el control del vehículo y colisionó contra un coche en marcha y otro que se encontraba estacionado. En el lugar de los hechos, varios vecinos manifestaban la alta siniestralidad del punto.

El impacto le provocó múltiples traumatismos severos y una parada cardiorrespiratoria. Efectivos de SAMUR-Protección Civil realizaron maniobras de reanimación durante más de 40 minutos, pero finalmente confirmaron el fallecimiento.

La Policía Municipal de Madrid cortó un tramo de la calle para facilitar la intervención de los equipos de emergencias y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Noticia Relacionada Brutal paliza a un empresario chino en Cobo Calleja por una deuda de 300.000 euros Aitor Santos Moya La Policía arresta a cuatro sujetos tras retener y agredir a un compatriota por una deuda de 300.000 euros

En la madrugada del pasado 9 de agosto, dos personas resultaron heridas de gravedad tras un accidente de tráfico en la intersección de las calles Arturo Soria y Sorzano, cuando la furgoneta en la que viajaban perdió el control y colisionó contra el vallado de la mediana y un árbol.

El siniestro se produjo sobre las 4.30 horas. El conductor, un varón de unos 38 años, sufrió varias costales en el hemitórax izquierdo, fractura de cadera derecha y un traumatismo craneoencefálico severo, lo que obligó a proceder al aislamiento de la vía aérea. El copiloto, otro hombre de 40 años, presentaba varias fracturas costales, fractura del húmero derecho y fractura del fémur izquierdo.