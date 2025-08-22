Muere un motorista de 59 años al chocar contra un camión en la M-507 en Villamanta

Un motorista de 59 años perdió la vida este viernes tras sufrir un grave accidente en la carretera M-507, a la altura del kilómetro 6,3, en el municipio madrileño de Villamanta. Según ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el siniestro se produjo al colisionar la motocicleta contra un camión que circulaba por la misma vía.

El accidente tuvo lugar poco antes de las 11.00 horas. Cuando los equipos de emergencias llegaron al punto del impacto, encontraron al motorista en parada cardiorrespiratoria, lo que evidenciaba la gravedad del choque y la situación crítica en la que se encontraba la víctima.

Sanitarios del Summa-112 trataron de salvarle la vida mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Durante más de 30 minutos intentaron revertir la parada, sin embargo, todos los esfuerzos resultaron infructuosos y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

En cuanto al conductor del camión implicado, fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente dado de alta al no presentar lesiones de gravedad.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un motorista en un accidente de tráfico en la M-507 en #Villamanta.



La @guardiacivil se encarga de las investigaciones.



Al suceso ha acudido también una dotación de #BomberosCM para realizar labores de limpieza de vía. pic.twitter.com/GiKdZg0E3W — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 22, 2025

Al lugar acudieron también efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. Este último cuerpo se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades en este trágico suceso.