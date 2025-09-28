Suscribete a
Muere un hombre y otro resulta herido en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina

Los Bomberos han intervenido para acabar con el fuego que ha afectado a una de las habitaciones del inmueble

La vivienda en la que ocurrió el incendio
La vivienda en la que ocurrió el incendio

EP

Un hombre ha fallecido en la madrugada de este domingo y otro ha resultado herido después de que se desatara un incendio en una vivienda ubicada en el distrito de Latina en la capital madrileña, según ha informado Emergencias Madrid.

Efectivos de Samur-PC han confirmado la muerte de este varón y posteriormente han trasladado al otro hombre al hospital en estado leve debido a la inhalación de humo.

Los Bomberos han intervenido para acabar con el fuego que ha afectado a una de las habitaciones del inmueble.

