Muere un hombre y otro resulta herido en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina
Un hombre ha fallecido en la madrugada de este domingo y otro ha resultado herido después de que se desatara un incendio en una vivienda ubicada en el distrito de Latina en la capital madrileña, según ha informado Emergencias Madrid.
Efectivos de Samur-PC han confirmado la muerte de este varón y posteriormente han trasladado al otro hombre al hospital en estado leve debido a la inhalación de humo.
#Incendio de vivienda en calle Carballido, #Latina@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de un varón y traslada leve a otro a hospital por inhalación de humo @BomberosMad ha extinguido el fuego, que ha afectado a una de las habitaciones de la vivienda pic.twitter.com/cgxrEEZSVl— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 28, 2025
Los Bomberos han intervenido para acabar con el fuego que ha afectado a una de las habitaciones del inmueble.
