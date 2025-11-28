Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Villaverde

Hasta el lugar han acudido dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Madrid para sofocar el fuego, que han podido controlar rápidamente porque era de pequeñas dimensiones

En el cerebro de Mayrit, la tuneladora que sacará dos Bernabéus de tierra para trazar la línea 11 de Metro de Madrid

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Un bombero trabajando en la extinción del incendio en una vivienda en Villaverde
Un bombero trabajando en la extinción del incendio en una vivienda en Villaverde emergencias madrid

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de mediana edad ha fallecido durante la madrugada de este viernes en el incendio en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Villaverde, según ha informado Emergencias Madrid.

Sobre las 5.00 horas los servicios de emergencia han recibido un ... aviso por un incendio en la calle del Afecto en Villaverde. Hasta el lugar han acudido dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Madrid para sofocar el fuego, que han podido controlar rápidamente porque era de pequeñas dimensiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app