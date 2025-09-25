Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La CNMV autoriza la mejora de la opa en un 10% que anunció BBVA y el periodo de aceptación acabará el 10 de octubre

Muere un hombre de 67 años tras un incendio en una vivienda de Cercedilla

La vivienda acumulaba gran cantidad de enseres, un hecho que la Guardia Civil investiga como posible origen del fuego

El incendio de una vivienda en Puente de Vallecas deja siete intoxicados por humo

Vivienda de Cercedilla donde ha tenido lugar el suceso.
Vivienda de Cercedilla donde ha tenido lugar el suceso. Emergencias

EP

Un hombre de 67 años ha fallecido este miércoles tras un incendio en una vivienda en el municipio madrileño de Cercedilla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.41 horas cuando el 112 de la Comunidad de Madrid recibía una llamada. El varón era rescatado del interior de la vivienda por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes han iniciado la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Summa 112.

La vivienda acumulaba gran cantidad de enseres, un hecho que la Guardia Civil investiga como posible origen del fuego.

El equipo médico del Summa 112 ha continuado con las maniobras de reanimación hasta que, finalmente, sólo ha podido confirmar el fallecimiento.

Tal y como ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, también ha perdido la vida un perro. La Guardia Civil investiga los hechos.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app