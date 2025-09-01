Muere un hombre de 47 años en una colisión frontal de tres vehículos en Loeches

Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid en el lugar del accidente, a la altura de Loeches

Un hombre de 47 años ha muerto este domingo tras un accidente de tráfico a la altura de la localidad de Loeches, en el que se ha producido un choque frontar de tres vehículos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La colisión ha tenido lugar este domingo, a las 19.45 horas en el kilómetro 1,7 de la M-225. Hasta ahí se han trasladado sanitarios de Summa 112, que han confirmado el fallecimiento de este varón después de realizar durante 30 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, el conductor de uno de los turismos, que circulaba solo.

Accidente de tráfico en la M-225. Km. 1,7. #Loeches.



Colisión frontal entre tres vehículos.



Los #BomberosCM rescatan a uno de los conductores del interior del coche.



El #SUMMA112 realiza maniobras de RCP y, finalmente, confirma el fallecimiento.



Investiga @guardiacivil. pic.twitter.com/nURrJimQ29 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 31, 2025

Previamente, efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid desplegados en el lugar del accidente, han rescatado al hombre, que se encontraba en el interior del coche en parada caridorrespiratoria. Los ocupantes de los otros dos vehículos han resultado ilesos. La Guardia Civil está investigando las causas del accidente.

Aparatoso accidente en la A-5

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado esta madrugada a un hombre de unos 45 años de un coche que se encontraba atrapado tras impactar contra las barreras separadoras de ambos lados de la A-5 en el distrito de Latina, a la entrada de Madrid. El vehículo quedó fuera de la calzada volcado entre dos árboles.

El vehículo volcado entre dos árboles tras el accidente en la A-5 EMERGENCIAS MADRID

El conductor ha sido atendido por los sanitarios de Samur-Protección Civil por un traumatismo craneoencefálico, intubado y trasladado en estado grave al hospital. La Policía Municipal de Madrid se ha encargado de realizar el atestado y regular el tráfico en la zona.

También esta madrugada, en torno a las 2.00 horas, un ciclista de 17 años, que conducía una bicicleta de Bicimad, ha resultado herido de gravedad por un accidente de tráficoen el distrito de Fuencarral.

El joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido intubado y trasladado en estado muy grave al hospital. La Policía Municipal, que también se ha personado en el lugar de los hechos, se ha encargado de realizar el atestado y acompañar al convoy sanitario.