Montero y Belarra participan en una protesta que obliga a modificar el recorrido de La Vuelta Las manifestación en la que han participado las dos exministras de Podemos se ha producido en Navacerrada

Las exministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, en la actualidad diputadas en el Congreso y en el Parlamento Europeo, han participado en una de las protestas que ha obligado a desviar la etapa clave de La Vuelta 2025. Las dos dirigentes políticas se han situado en primera línea de la manifestación, en Navacerrada. La acción pro-palestina ha provocado momentos de tensión al obligar a los ciclistas a frenar de forma abrupta.

Las dirigentes moradas, que según las imágenes que ha podido visionar ABC han estado varios minutos hablando con los agentes de la Guardia Civil que velaban por la seguridad de la prueba deportiva, iban acompañadas del fotógrafo del partido para inmortalizar el momento. La acción, a 19 kilómetros de la meta, se suma a las muchas protestas que se han producido a lo largo de esta edición de La Vuelta, para trasladar su repulsa por la presencia del equipo Israel Premier Tech.

Durante esa conversación con los agentes del instituto armado, tal como se puede comprobar también en distintas imágenes, Irene Montero ha intentado convencer a los mandos de la Guardia Civil de que «lo más sensato» era paralizar la competición para evitar los «problemas de seguridad» que, entre otros, ella y Belarra estaban provocando.

Las dos etapas finales de La Vuelta, que discurren a lo largo de este fin de semana por varias localidades de la Comunidad de Madrid, son las que generan más temor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de cara a los posibles incidentes que se puedan ocasionar, como el que se ha vivido en la parte final de la carrera de hoy, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo.