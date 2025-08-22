Suscribete a
ABC Premium

La moda de los perros gourmet en Madrid: helados, galletas y gazpacho

La capital cuenta ya con varios establecimientos en los que se sirven productos especiales para mascotas. La Guía Repsol se ha fijado en ellos y comienzan a expandir sus locales

Hoteles para perros: el negocio de dejar a tu mascota a cuerpo de rey

Una tarrina de helado para perros de una heladería Bibí e Bibó
Una tarrina de helado para perros de una heladería Bibí e Bibó TANIA SIEIRA
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En pleno verano, no es raro ver la terraza de la heladería Bibí e Bibó de Prosperidad a rebosar. Grupos de amigos, parejas y familias disfrutan de una tarrina de sus sabores preferidos, pero las mascotas que les acompañan tampoco son de menos en este ... local, que cuenta con una línea de helados especiales perros. Sin embargo, este negocio familiar no es el único en la capital que se ha abierto a abrir sus horizontes en una ciudad en la que tener un perro como mascota sigue una tendencia al alza (en 2023 casi un 20% de las familias tenían estos animales de compañía). Galletas, tartas e incluso gazpacho también son otras opciones de menú que se ofertan en varios establecimientos de la capital que incluso han recibido un reconocimiento por parte de la Guía Repsol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app