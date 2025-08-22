La moda de los perros gourmet en Madrid: helados, galletas y gazpacho

En pleno verano, no es raro ver la terraza de la heladería Bibí e Bibó de Prosperidad a rebosar. Grupos de amigos, parejas y familias disfrutan de una tarrina de sus sabores preferidos, pero las mascotas que les acompañan tampoco son de menos en este ... local, que cuenta con una línea de helados especiales perros. Sin embargo, este negocio familiar no es el único en la capital que se ha abierto a abrir sus horizontes en una ciudad en la que tener un perro como mascota sigue una tendencia al alza (en 2023 casi un 20% de las familias tenían estos animales de compañía). Galletas, tartas e incluso gazpacho también son otras opciones de menú que se ofertan en varios establecimientos de la capital que incluso han recibido un reconocimiento por parte de la Guía Repsol.

«Nos dimos cuenta de que los clientes se tomaban el helado y dejaban siempre el fondo de la tarrina para su mascota», explica Stefano Luppi, el italiano que fundó hace apenas 8 años la heladería situada en el número 152 de la calle de López de Hoyos. Viendo esta oportunidad de negocio, se pusieron manos a la obra en la receta que daría lugar a lo que hoy ya ofrecen en todos sus establecimientos.

«Mi hijo Carlos desarrolló esta receta, que cuenta con manteca de cacahuete, yogur, plátano y fresa, no tiene nata ni azúcares. Al no tener azúcar, se quedaba duro, pero parece que para los perros es un éxito», continúa Luppi. Este es el octavo producto más vendido de Bibí e Bibó, que ofrece helados artesanos con sabores tradicionales como innovadores.

Ofrecer este producto, señala el empresario italiano, no es algo que tenga especial repercusión en los ingresos ya que el precio es «simbólico»: «Ver al cliente satisfecho y sonriendo es suficiente para nosotros».

Es la autenticidad y calidad de su producto lo que ha otorgado al negocio de Luppi y que ahora dirigen sus hijos Carlos y Sofía lo que ha llevado a que la Guía Repsol les reconozca con un Solete Repsol. Hoy cuentan con seis establecimientos en la región –cinco en la capital y otro en Majadahonda– y se encuentran en un proceso de expansión hacia otras provincias españolas.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, que visitó ayer el establecimiento del distrito de Chamartín, subrayó el «espíritu innovador» del empresariado de la capital. «Hemos podido poner de manifiesto la mezcla de la calidad con la tradición artesanal, la innovación y que además son capaces de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo con esta línea para perros», determinó.

Productos naturales

Más céntrico, junto a la plaza de Pedro Zerolo, en Chueca, se encuentra Miguitas, un establecimiento especializado en repostería canina. Cuenta con una de serie de recetas que pueden disfrutar perros de todas las razas, edades y tamaños. Para sobrellevar esta calurosa época del año, este negocio ofrece helados, 'smoothies' y 'flash' gracias también a una compleja labor de investigación sobre la fisionomía de estos animales de compañía.

Por ello, tan solo elaboran sus productos con ingredientes frescos y naturales y evitan féculas, almidones, levaduras y bicarbonato, señalan desde este negocio. «Las levaduras frescas naturales se componen de hongos que pueden provocar problemas de alergias de piel y otitis», apuntan en su página web, que también destaca que no utilizan chocolate ni harinas blancas.

Otro de los alimentos más refrescantes y propios del verano, también para los seres humanos, es el gazpacho. La versión perruna de esta bebida que ofrece el céntrico establecimiento para canes está hecho a base de zanahoria, puerro, chirivía, perejil, apio, col blanca, patata y remolacha.