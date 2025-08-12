Suscribete a
La mitad del sector 6 de la Cañada Real ya ha sido realojado

Un total de 315 familias de este área, la más vulnerable, han logrado en estos años un hogar alternativo

Madrid y Rivas mueven su frontera a la M-50 para avanzar en la solución de la Cañada Real

Una panorámica del sector 6
Una panorámica del sector 6
Helena Cortés

Madrid

Es una labor silenciosa pero constante. Periódicamente, el consistorio desembolsa varios miles de euros para demoler por procedimiento de emergencia, parcelas de la Cañada Real Galiana. El último contrato, del pasado mes de julio, invirtió casi 40.000 euros para acabar con tres parcelas del ... sector 6, el más vulnerable y conflictivo de este poblado que se extiende a lo largo de 14 kilómetros por Coslada, Madrid y Rivas.

