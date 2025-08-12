La mitad del sector 6 de la Cañada Real ya ha sido realojado

Es una labor silenciosa pero constante. Periódicamente, el consistorio desembolsa varios miles de euros para demoler por procedimiento de emergencia, parcelas de la Cañada Real Galiana. El último contrato, del pasado mes de julio, invirtió casi 40.000 euros para acabar con tres parcelas del ... sector 6, el más vulnerable y conflictivo de este poblado que se extiende a lo largo de 14 kilómetros por Coslada, Madrid y Rivas.

Es parte del trabajo que asume el consistorio como parte del Pacto Regional firmado en 2017 por todos los municipios implicados, la Comunidad de Madrid y la Delegación de Gobierno para buscar una solución a las infraviviendas, construidas en muchos casos sin autorización, con carencias de todo tipo (más de cuatro años llevan sin luz) y en alguna ocasión protagonistas de redadas antidroga. Desde que se firmó este acuerdo «histórico», el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad han impulsado los realojos con una cantidad invertida de alrededor de alrededor de 55 millones de euros. Esto ha permitido actuar en más de la mitad de los 6,6 kilómetros que abarca el sector 6, detallan fuentes municipales.

En estos años, puntualizan dichas fuentes, en la parte de la Cañada Real que corresponde al municipio de Madrid se ha adjudicado vivienda de realojo a un total de 322 familias integradas por 1.221 personas, de las cuales 550 son menores. En concreto, 315 de estas familias residían en el sector 6 y las otras 7, en los sectores 4 y 5.

Noticia Relacionada Una luz en la oscuridad para los niños de la Cañada Real Enia Gómez Durante la primera semana de julio, Cruz Roja, junto a otras entidades sociales, ofrece a unos 200 menores del sector 6 rutas y visitas fuera del poblado con el fin de que «rompan con su entorno y conozcan otras realidades»

En abril del año pasado, el Gobierno de España, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid y Rivas firmaron un Plan Extraordinario de Realojos para acelerar los procesos y reintegrar en la sociedad a las más de 1.600 familias vulnerables de este asentamiento. Este convenio, que tendrá una duración de diez años, supone destinar 330 millones de euros más (110 a cargo del Ejecutivo regional) para ejecutar el realojo de estas familias, que incluye el derribo de chabolas y otras construcciones ilegales, la adquisición de inmuebles, indemnizaciones y acompañamiento social, entre otros gastos.

Hasta esa fecha, en el marco del pacto de 2017 entre todas las administraciones (de distinto color político) habían invertido unos 60 millones de euros y habían logrado que 286 familias se reintegrasen plenamente en la vida de la región y más de 1.100 personas vieran mejorar sus condiciones de vida.

Cambio de fronteras

Mientras se ejecutan, a cuentagotas, estos largos procesos de desahucio y búsqueda de un nuevo hogar, las administraciones siguen trabajando por mejorar las condiciones del que es el asentamiento más grande de Europa. Además del trabajo de las ONG, las instituciones han puesto en marcha en los últimos años una unidad móvil del centro de salud del Ensanche de Vallecas para cubrir el sector 6 y un servicio de rutas escolares, entre otros.

Hace unos meses Madrid y Rivas Vaciamadrid acordaron también cambiar sus lindes para adecuarlas a la frontera geográfica que supone la M-50 y, de paso, mejorar la ordenación y el reparto de competencias en la Cañada Real, donde ambos consistorios compartían la gestión del sector 3, 4 y 5. Con esta modificación, sólo gestionarán de forma conjunta el 4. Así, el sector 3 pasa a estar gestionado en exclusiva por la capital (que ya se encargaba del 2 y el 6) y el 5 se queda íntegramente en Rivas. El 1 sigue a caballo entre Coslada y Madrid.