Más de la mitad de los madrileños censura la gestión de Ayuso sobre la situación de su pareja

En el último barómetro de GAD3 para ABC se observa cómo algo más de la mitad de los madrileños creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha gestionado bien la situación de su entorno personal. La pareja de Ayuso, ... Alberto González Amador, está investigado por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto delito de falsedad documental. La izquierda madrileña ha convertido ese caso en su principal arma política contra la presidenta regional.

Según se refleja en el barómetro, el 52 por ciento de los madrileños entrevistados en la Comunidad considera que Ayuso no ha gestionado de forma adecuada la polémica relacionada con su entorno personal, frente a un 37 por ciento que sostiene que sí lo ha hecho bien, y otro 11 por ciento que no sabe o que prefiere no contestar.

En esta valoración hay matices según el recuerdo de voto de los encuestados. Así, los que votaron al PP en las elecciones de 2023 apoyan de manera mayoritaria a la presidenta regional: casi dos tercios (el 62 por ciento) afirma que Ayuso sí ha actuado de forma correcta ante la situación que atraviesa su novio. Hay otro 27 por ciento de votantes del Partido Popular que dice, por el contrario, que la presidenta regional no está gestionando de forma correcta esta polémica.

Ayuso también cuenta con el respaldo mayoritario de los votantes de Vox en este caso. El 66 por ciento de los que dieron su voto al partido de Abascal en las elecciones autonómicas de 2023 respalda la gestión de la presidenta regional en ese asunto, mientras que otro 27 por ciento es más crítico.

¿Cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha gestionado de forma adecuada la polémica relacionada con su entorno personal? Encuestados en la Comunidad de Madrid Ns/nc 11% Sí 37% 52% No Sí No NS/NC Recuerdo de voto PP 62% 27% 11% PSOE 14% 81% 5% Más Madrid 13% 85% 2% VOX 66% 27% 7% Podemos-IU-AV 10% 79% 11% Total 37% 52% 11% Encuestados en Madrid capital Ns/nc 12% Sí 35% 53% No Sí No NS/NC Recuerdo de voto PP 64% 24% 12% PSOE 10% 84% 6% Más Madrid 6% 91% 4% VOX 71% 23% 6% Podemos-IU-AV 12% 76% 12% Total 35% 53% 12% Fuente: GAD3 / ABC ¿Cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha gestionado de forma adecuada la polémica relacionada con su entorno personal? Encuestados en la Comunidad de Madrid Sí No NS/NC Recuerdo de voto Ns/nc 11% PP 62% 27% 11% Sí PSOE 14% 81% 5% 37% Más Madrid 13% 85% 2% VOX 66% 27% 7% Podemos-IU-AV 52% 10% 79% 11% Total 37% 52% 11% No Encuestados en Madrid capital Ns/nc Sí No NS/NC Recuerdo de voto 12% PP 64% 24% 12% Sí PSOE 35% 10% 84% 6% Más Madrid 6% 91% 4% VOX 71% 23% 6% 53% Podemos-IU-AV 12% 76% 12% Total 35% 53% 12% No Fuente: GAD3 / ABC

La izquierda es mucho menos comprensiva. Por parte del PSOE, sus electores son tajantes: ocho de cada diez (el 81 por ciento) aseguran que Ayuso no está actuando de forma correcta ante la situación de su pareja, frente a un 14 por ciento que defiende a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los más críticos son los votantes de Más Madrid: el 85 por ciento afirma que Ayuso no ha actuado de manera adecuada ante la polémica que afecta a su entorno personal.