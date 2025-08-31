El misterio de las callejuelas 'privadas' del centro de Madrid

En el centro de Madrid hay calles que pertenecen a todos los madrileños, pero su uso queda reservado a unas pocas organizaciones. En cierto modo, es inevitable; hablamos de la capital de España y, bajo el techo de esta ciudad están instaladas embajadas, ministerios y ... un sinnúmero de sedes de distinto calado. Hace meses, este asunto llegó a las comisiones del Ayuntamiento, lo cual desencadenó un cruce de acusaciones que ponen de relieve que, en nombre de la seguridad, en la capital hay calles públicas a las que se les da un uso privado. Esta situación se está dando, al menos, en cuatro vías del distrito de Centro.

La primera y la que más cola ha traído es el pasadizo del Panecillo. Se encuentra en pleno Madrid de los Austrias y comprende desde la plaza del Conde de Barajas hasta la calle de San Justo. Dos vallas impiden la entrada a lo que ya parece un patio interior de los edificios que la flanquean. Estos son la iglesia pontificia de San Miguel, el Palacio Arzobispal y la casa palacio Conde Miranda. De su interior apenas hay imágenes. La calle permanece cerrada al viandante y, desde hace 200 años, se le da un uso privado.

Para entender el motivo de todo ello, es necesario repasar su historia. Esta vía, de 60 metros de longitud y 311 metros cuadros de superficie (que en el Madrid de los Austrias se traduce en un gran valor patrimonial y económico), está recogida en planos históricos desde 1656.

Para explicar su nombre hay que remontarse al siglo XVIII. Por aquel entonces, desde una ventana de esa calle, el cardenal-infante Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, fundador del Palacio Arzobispal, proporcionaba pan a los pobres. El caso es que en esos repartos de comida la gente corría peligro. La calle es muy estrecha y a menudo se formaban avalanchas por la gran cantidad de gente. Tal era el riesgo, que en 1829 –en tiempos de Fernando VII– se decidió clausurar sus delgados accesos. Y así permanece hasta hoy día.

El consistorio, según indica la página web del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, es el propietario de esta vía; es decir, todos los madrileños. Pero y he aquí el quid de la cuestión, el pasadizo del Panecillo no aparece en el patrimonio municipal del suelo, lo cual la ha abocado a 200 años de limbo administrativo que siguen sin solucionarse. Por eso, hoy en día a ella sólo tienen acceso quienes viven en el palacio Arzobispal (pese a no contar con la concesión ni pagar contraprestación por ello) y los residentes que ocupan unos pocos apartamentos turísticos cuya puerta trasera da a una plaza del pasadizo. Además, el jardín que luce en el corazón de esta escueta calle está calificado de histórico y protegido en el registro del propio Ayuntamiento de Madrid.

Calle Maestro Tellería, junto al Ministerio de Sanidad BELÉN DÍAZ

Pese a ser un asunto que viene de hace casi dos siglos, el tema ha envejecido, desapercibido por historiadores y políticos. Nadie había caído en la cuenta de este curioso y negligente caso hasta que Antonio Giraldo, concejal del PSOE en el ayuntamiento, puso el grito en el cielo a finales de 2024: «Pido que el Gobierno de la ciudad aclare la situación patrimonial de esta calle. Si es de verdad una vía pública, ¿por qué su uso es privativo (lo cual sería irregular)?».

«El ayuntamiento tiene dos opciones: ordenar la apertura de la calle como vía pública o formalizar la concesión administrativa a la archidiócesis», comentó Giraldo en la Comisión de Urbanismo de diciembre. El delegado del área, Borja Carabante, prometió –sin concreción– que estudiarían la propuesta de apertura de esa vía.

Calles 'privadas' del Gobierno

Este problema también lo hizo llegar el PSOE a la Junta de Distrito de Centro. Ante las peticiones del edil Giraldo, el concejal-presidente del distrito, Carlos Segura, le propuso que trajera también los casos del pasaje de la Caja de Ahorro, la calle Floridablanda y Maestro Tellería, en los que, en vez de a la Iglesia Católica, están implicados, por colindantes, el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Hacienda y Sanidad, respectivamente; entes cuya gestión recae sobre el Estado de la Nación, sostenido principalmente por el Partido Socialista.

Fuentes municipales expresan a este periódico: «Ya en 2018 se solicitó que se abriera el pasadizo del Panecillo y un informe del Gobierno de Carmena decidió que era inviable. No es la única calle en esta situación en el distrito de Centro, donde existen varias cuyo uso es exclusivo de una institución y que también se están revisando».

El Pasadizo del Panecillo se cerró en el siglo XIX por seguridad, y así permanece hoy pese a ser una calle pública

Lo que parecía un pequeño y curioso caso de un callejón puede abrir una caja de Pandora de las calles madrileñas que, pese a estar inscritas como públicas, tienen un uso privativo. Al lado del Ministerio de Hacienda, en Sol, se encuentra el Pasaje de la Caja de Ahorros. En este caso, esta calle sí está abierta –aunque apenas pasa gente–, pero su uso es privado, pues se utiliza como 'parking' exclusivo para el personal trabajador de la institución.

Aseguró Segura en aquella comisión de diciembre que el propio ministerio le había pidió que cerraran la vía. En caso de ocurrir, el pasaje quedaría igual que la calle del Maestro Tellería, pegada al de Sanidad y cerrada a los madrileños. Las mencionadas instituciones defienden el uso privativo que hacen de estas calles achacando motivos de seguridad.

Pasaje de la Caja de Ahorros, junto al Ministerio de Hacienda BELÉN DÍAZ

Desde la Asociación de Vecinos de Centro aseguran que en junio hubo una reunión de la plataforma vecinal para debatir este asunto. «Es un tema que nunca nos ha generado problemas, pero sí reivindicamos que las vías públicas, y más en un distrito como este de tanto paso de turistas y presencia de terrazas, al menos sean de uso público para no perder los espacios de movilidad que tenemos. No vemos el derecho que alguien puede tener para utilizar de manera exclusiva una vía pública a tiempo completo. Ahora, estamos pendientes de que se reinicie el curso para obtener una respuesta», cuentan a ABC fuentes de la plataforma vecinal de Madrid Centro. Aseguran que el 10 de septiembre los vecinos mantendrán una nueva reunión en la que se tratará en profundidad este asunto.

Parece ser, por la falta de compromisos concretos y las peculiaridades de cada una de las calles, que este asunto no se resolverá pronto. Con la vuelta de la actividad al Ayuntamiento de Madrid se retomarán las conversaciones, pero queda claro que la contienda se desarrollará en una dicotomía: ¿Quién hace uso de estas calles públicas? ¿Es un ente público (ministerios y la Cámara Baja) o uno privado (la Iglesia y una serie de pisos turísticos)?

Para el concejal Giraldo (PSOE), en el caso del pasadizo del Panecillo debe justificarse por qué está cerrado en favor de una entidad privada. En cambio, los demás casos no pasan de una «cesión entre organizaciones públicas», para lo que no necesitan «formalizar un título específico de autorización».