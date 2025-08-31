Suscribete a
El misterio de las callejuelas 'privadas' del centro de Madrid

La denuncia de un concejal socialista abre un curioso debate sobre el uso privado de las calles públicas de Centro

Los vecinos reivindican el uso de estas vías, que son propiedad de la Iglesia y los ministerios de Hacienda y Sanidad

Pasadizo del panecillo: un susto de belleza

El Pasadizo del Panecillo, abierto para la fotógrafa de ABC
Ricard López

Madrid

En el centro de Madrid hay calles que pertenecen a todos los madrileños, pero su uso queda reservado a unas pocas organizaciones. En cierto modo, es inevitable; hablamos de la capital de España y, bajo el techo de esta ciudad están instaladas embajadas, ministerios y ... un sinnúmero de sedes de distinto calado. Hace meses, este asunto llegó a las comisiones del Ayuntamiento, lo cual desencadenó un cruce de acusaciones que ponen de relieve que, en nombre de la seguridad, en la capital hay calles públicas a las que se les da un uso privado. Esta situación se está dando, al menos, en cuatro vías del distrito de Centro.

