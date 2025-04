Nos Miran: «Cuando tu música suena en una película es emocionante, pero también es raro»

Navegando entre el dream-disco y el house-pop, y con un abanico de influencias que incluye a ABBA, Au Revoir Simone, Future Bible Heroes, La Buena Vida o Saint Etienne, Nos Miran llevan ya siete años haciéndose un hueco en la escena madrileña de electrónica. «Hemos ido encontrando el camino poco a poco, creo que a día de hoy tenemos un estilo bastante marcado y sabemos mejor lo que nos gusta y nos encaja a los dos, aunque seguimos evolucionando y corrigiéndonos continuamente», explica Sergio.

El dúo formado por Sergio Rodríguez y Marta Quintana dio un nuevo salto en su carrera el pasado octubre con el lanzamiento de su tercer disco, 'Siempre Igual', en el que «hay un cambio significativo, sobre todo, en lo que respecta a la música de las canciones», asegura Sergio. «Por poner un ejemplo, en este disco, además de haber contado con Javier León en la producción y mezcla, también hemos tenido la suerte de contar con Chema Ruiz (quien ha trabajado con Trötegalôpe o El Canto del Loco), que ha grabado el bajo en todas las canciones y ha aportado ideas en los arreglos de las mismas, y esto ha dado otra personalidad a las nuevas canciones».

En este nuevo disco, el poso existencialista de antaño se abre de manera descarnada con unas letras más directas, pero «en conjunto, no es un álbum conceptual», define Sergio. «Al final se ha tratado de un popurrí de canciones sacadas con ocurrencias de ambos. Puede ser que al atraernos los mismos temas o inspirarnos en las cosas de siempre, acabemos teniendo cierta unidad en el conjunto, o por grupos de canciones más bien. O también podríamos decir que muchas canciones nuevas siguen desarrollando temas que ya hemos tratado antes. Queríamos reflejar, en realidad, asuntos como la búsqueda del amor, la pérdida, o la soledad, de una manera más o menos oscura o clara dependiendo de la canción».

Respecto a tan curioso título, les gustó «la idea de que, dado que el disco anterior se llamaba 'Todo se repite', decir 'Siempre igual' venía a decir más o menos lo mismo, a seguir con este bucle infinito del que no sabemos salir», bromea Sergio, que también eligió junto a su compañera el nombre del grupo «de una manera muy absurda, como suponemos que suele suceder a veces, sobre todo cuando llevas un tiempo sin ponerte de acuerdo con el otro», confiesa. «Un día vimos un cartel publicitario en la carretera que decía así: «Te miran», para que pusieses allí tu anuncio. Y pensamos, ¿pues por qué no este nombre? Y como nos pareció más o menos bien, pues no le dimos más vueltas».

Y no les ha ido mal, pues ademas de ir agrandando su base de fans, su música ha sonado en series y películas como 'Valeria', 'Élite' o 'El que saben'. «Es un poco raro cuando las canciones que haces salen en la tele o en el cine, pero a la vez, es emocionante», dice Sergio, que este domingo subirá con Marta al escenario de la sala Fotomatón para presentar en directo 'Siempre igual'. «En primer lugar, tenemos que decir que vamos a tener la suerte de tener un artista invitado que nos encanta, y este no es otro que Salvador Tóxico, el proyecto de Javier Castellanos, que va a presentar su nuevo EP llamado 'Holi', un disco con cinco canciones preciosas. Nos hace mucha ilusión que Javi esté con nosotros en este día tan especial para Nos miran. En lo que respecta a nosotros, nos apetece hacer algo diferente y, aunque siempre vamos con bases porque solo somos dos y procuramos que suene fiel al disco, también puede ser genial tocar algunas canciones con lo que tenemos a mano y dejarlas más desnudas. En fin, ¡será un experimento! Planteamos el concierto como un reencuentro con amigos y tocaremos el disco nuevo, así como las canciones de siempre».

¿Dónde diríais que se forjan los grupos, en las salas en los festivales?

Creemos que un grupo se va formando más en las salas, donde se va cogiendo experiencia y todo es más cercano, tienes más roce con la gente que ha venido a verte y todo fluye mejor. Los festivales es otra cosa, sobre todo los grandes, es más empresarial, es un gran negocio donde, como negocio que es, lo que importa son las ganancias de los organizadores y, para ello, llevan 3 o 4 cabezas de cartel que son los que tocan en todos los festivales y, a los demás, los ponen un poco como relleno. Algunos artistas que no han tocado nunca, a veces van emocionados por tocar, y se llevan un chasco por el distinto trato que hay en su interior. Por eso mismo, creemos que es mejor formarse en salas o en festivales pequeñitos donde no tiene nada que ver con los grandes.

Por cierto, ¿qué tal ha sido vuestro recorrido festivalero, y cómo se plantea este verano?

A lo largo de nuestra trayectoria hemos tocado en festivales pequeñitos. Creemos mucho en este tipo de festivales ya que, sus creadores, llevan realmente a la gente que les gusta, dando prioridad a su amor por la música en lugar de querer vender muchas entradas. Por poner un par de ejemplos, tenemos un recuerdo muy bonito de cuando tocamos en el festival «Acústicos al Fresquito» en Monterrubio de la serena(Badajoz). Hablando con José Carlos, su creador, se le nota la pasión que tiene por la música y lo que disfruta con ella. También tocamos en un festival llamado »Mini festival de música Independent» en Barcelona, y tuvimos la misma sensación. Se respira un clima especial que nos encanta. Respecto al verano, de momento no tenemos nada programado. ¡Ojalá podamos tocar en algún sitio!

¿Qué planes tenéis para el resto de este 2025?

Estamos escribiendo canciones nuevas, ya tenemos maquetada la instrumentación de 11 o 12 temas por lo que, queremos terminar el proceso de maquetación y, en cuanto tengamos claras las letras de las mismas, iremos al estudio.