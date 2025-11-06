Miqui Puig: «OT es un refugio muy socorrido para las urgencias de algunos capos del negocio musical»

Pegó un pelotazo sideral con el gran sencillo de Los Sencillos, aquel 'Bonito es' que se quedó adherido al imaginario colectivo hasta el día de hoy. Después Miqui Puig disolvió su grupo, se bajó del tren de la fama y, un buen día, ... decidió subirse de nuevo aceptando formar parte del jurado de los concursos televisivos Factor X y Tienes Talento en 2007 y 2008, para volver a ese formato un decenio después como profesor de cultura musical en Operación Triunfo en 2018.

Pero antes, durante y después de todo aquello, la música, la música en estado puro y sin los molestos aderezos extra, ha sido lo más importante para este artista de L'Ametlla del Vallès, que ha tenido una vida digna de ser contada en las memorias 'Yo no quise ser Miqui Puig', publicadas este mismo año antes de emprender una minigira llamada 'Canciones ©' que este viernes 7 de noviembre hace escala en la Sala Changó de la capital (apertura de puertas 20h, entradas a 22 euros), donde interpretará sus grandes éxitos arreglados para la ocasión desde el laboratorio LAVLAB, donde Raúl Juan y el cantante encuentran «la fórmula mágica donde el baile y la melodía encajan».

¿Cómo ha sido la elaboración del repertorio de esta gira? Después de publicar tu libro, intuyo que ese proceso quizá ha podido tener un componente emocional especialmente intenso…

La verdad es que 'Canciones ©' es un gran destilado de las giras anteriores, es una idea que viene ya de los conciertos en círculo que probamos y sobre todo una obsesión por el estilo de la sesión de baile. Trabajar con músicos mas jóvenes que nunca habían tocado canciones de Los Sencillos me quitó las tonterías, puesto que ellos querían disfrutarlas. Las que no me veía en su traje se han quedado fuera, gracias a Dios tener seis álbumes con Los Sencillos y siete en solitario dan donde escarbar. Cada vez que canto algo escrito por mí se me nota en la cara, el otro día me lo decía un amigo que estuvo en el Apolo.

En su libro deja entrever que siempre ha habido una lucha entre Miqui Puig la persona, y Miqui Puig, el personaje. ¿En qué se entienden mejor, y en qué son antagonistas absolutos?

En el amor por la música, soy un único personaje. En el resto es donde aparece el «erizo», aparece el miedo. Y antagónico es ver que el Miqui del escenario no le tiene miedo a nada y el de a pie es inseguro, torpe, errático. Pero en eso está la gracia, creo yo, Y ha dado para una bonita colección de páginas.

¿Tiene algún buen consejo para los artistas que estén pasando por un momento de vacío como el que vivió cuando acabó su pico de fama?

El mismo que recibí yo, seguir. Esto solo se acabara el día en que el físico no nos deje. Ahora mismo disponemos de libros, biopics, documentales, etc.. donde vemos cómo esto es una carrera de largo recorrido. Un vaivén de emociones y de sinsabores. Leía cómo Patricia Highsmith anotaba en sus diarios lo que se podía gastar en «dry martinis» o sueters mientras escribía sin parar. De eso se trata, de no parar.

En su opinión, ¿cómo han evolucionado los talent-shows en general, y los jurados de los mismos en particular?

Llevo años sin televisión en casa y sin ver televisión generalista. Después de los ataques que recibí, puedes imaginar que se me quitaron las ganas de ver o estar cerca. Cuando trabajé de profesor para OT se sorprendían que les dijera que no todos llegarían. Son una cantera, son un lugar muy socorrido para las urgencias de algunos capos del negocio musical. Los jurados a veces ni me suena su nombre.

¿Qué piensa de la forma en que han evolucionado los 'featurings' en la industria?

En ocasiones son descaradamente ejercicios de mercado, favores devueltos y poco musicales en el sentido más puro. A veces hasta parece que si no los haces estás fuera de juego, según en qué escena, perdón: en todas. Mis colaboraciones creo que siempre han sido muy acertadas. Menos un par que llevaban coartada emocional y ahora borraría (lástima que las plataformas no lo hagan).

¿Qué es lo que más le atrae, y lo que más detesta de la forma en que funciona la industria de la música hoy en día?

La palabra fama como meta, el éxito como única vía de validar la música. Llenar estadios antes que pensar en carreras largas, el mesurar todo en cifras. Comercializar todo lo que conlleva este trabajo. Visibilizar cada paso y quitarle la magia. Y sobre todo que nada se reposa, la urgencia acaba resintiendo la canción (otros emplearían producto, yo destaco canción). Lo que más me atrae es la mezcla y colisión de analógico con digital en todos los sentidos. Y me aburren todas las noticias acerca de la IA.

«En mis memorias quería contar lo que es vivir para las canciones y no de ellas. Aunque a veces duela»

¿Cómo ve el furor por las reuniones de viejas glorias? Le habrán abordado para juntar a Los Sencillos, seguro..

En todas las entrevistas lo digo: esto no va de nostalgia. Canto canciones de Los Sencillos pero con el pie y la cabeza en 2025 y en cómo me expreso. La nostalgia es el segundo mercado ahora mismo, y un sitio en el que no me siento cómodo. Antes de la pandemia estuvimos cerca de volver, hubiera sido bonito, pero algunos miembros no lo vieron. Yo respiré tranquilo.

¿Cómo es convivir con esta industria cuando te importa un pimiento la concepción del éxito que ésta te vende?

Pues duro, por que no juegas con las mismas reglas y es un pez que se muerde la cola. Si no estás visible en esas condiciones cuesta sacar la cabeza y contar que estás vivo. Yo mantengo la llama con algunos incondicionales, pero a ratos se hace muy pesado, es como caminar por el barro. 'Canciones ©' creo está en un buen terreno de lo que quiero y pueden querer de mí.

¿Qué es lo que más ganas tenía de contar en tu libro, y qué es lo que más pudor le ha dado compartir?

Creo que empezó con ciertas canciones muy biográficas de 'Miqui Puig Canta Vol. 7' que ya hablaban de sitios, cosas que hice y viví. Y de una entrevista larga que me hizo Kiko Amat para Jotdown, allí vi que podía contar sin miedo esos sitios oscuros que me dolían. Este momento de edad adulta, me ha servido para rebajar el posible dolor, solo algunos nombres han sido cambiados para preservar ese sonrojo juvenil que contenían los diarios en los que he basado todo. Quería contar lo que es vivir para las canciones y no de ellas. Aunque a veces duela.

Es una de las personas con más conocimiento del movimiento mod. Si mañana se cruzara por la calle con un chaval de 15 años y le preguntara cómo ser mod, ¿qué le diría?

Me encanta el romanticismo que le tenéis al movimiento mod, yo personalmente es un lugar donde conocí algunos de mis mejores amigos. Todos ellos evolucionaron y de ese lugar se quedaron con el gusto por la estética. De allí me lleve mi pasión por la ropa, la música de raíz afro-americana y el amor por el baile. Si tienes quince años y estás delgado es un lugar de inspiración increíble. Los autoproclamados lideres, pues ya tal. Mose Allison, el Modern Jazz Quartet y la pandereta en el golpe de caja son mas mods que nadie. Y favoritos míos.

Una vez acabe la gira, ¿qué proyectos tendrá por delante?

'Canciones ©' de momento son dos únicos conciertos a la espera de que guste la propuesta y nos inviten a tocar en otros sitios. Sigo en nuestro estudio LAVLAB con Raúl Juan, produciendo, escribiendo y manejando canciones. También digo que haré un disco de boleros y cada día emito Pista de Fusta en iCAT desde hace ocho años, un programa de música de baile diario. Como decía, seguir hasta que la salud nos lo permita.